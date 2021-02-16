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17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Koca: 'Yerinde karar' dönemine geçiyoruz

16 Şubat 2021, Salı 22:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışmanın söz konusu olduğunu ve artık tedbirlerle ilgili vaka sayılarına göre "yerinde karar" dönemine geçildiğini bildirdi.

Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

"Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz." ifadesini kullanan Koca, Kovid-19'a karşı şu anda en güçlü iki silahtan birinin aşı, diğerinin ise doğru bilgi olduğunu vurguladı. Koca, hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacaklarının altını çizdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu ile bir araya gelerek salgınla mücadelede mevcut durumu ve yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Koca, "Salgın yönetiminde 'yerinde karar' döneminde olduğumuzdan geçen hafta söz etmiştim. Yerinde alınacak kararlara esas olması amacıyla bir haftalık toplam vaka sayılarının nüfusa oranlı olarak illerimizdeki durumunu gösteren haritayı yayımladık. Bu verileri her hafta düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Daha detaylı göstergelere ilişkin çalışmalar da yapılmaktadır." bilgisini verdi.

Koca, tedbirlere ve kısıtlamalara uyumun etkisinin hep birlikte görüldüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ancak vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışma söz konusudur. Her gün ne yazık ki hala 100'e yakın vatandaşımızı bu hastalık sebebiyle kaybediyoruz. Normal hayatımıza dönmek için vaka sayılarını önemli ölçüde azaltmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizde de görülen mutasyonlara karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz. Buna rağmen bazı mutasyon türlerinin bulaşma oranı çok daha yüksek. Bu riski göz ardı etmeden tedbirlere uymaya ısrarla devam etmek zorundayız."

"Öncelikli grupların aşılanmasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz"

Bütün kurumların desteği, vatandaşların fedakarlığı, tüm vatandaşları kapsayan sağlık güvencesi, sağlık çalışanlarının emeği ve tecrübesiyle ülke olarak Kovid-19 tedavisinde etkin mücadelenin sürdürüldüğünü belirten Koca, şunları ifade etti:

"Organize bir şekilde yürüttüğümüz aşı programımız da hakkaniyetle değerlendiren her kesimden, dünyanın her yerinden takdir topluyor. Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılanmasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz. Şu ana kadar ülkemize yaklaşık 800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyonu aşkın doz aşı yapılmış oldu."

Sırası gelen vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu alarak kamu ve özel hastaneler ile aile hekimliklerinde aşılarını yaptırabileceklerini anımsatan Koca, bu sırada kalabalıkların oluşmaması için olabildiğince yaygın olarak randevu verilmesine dikkat edildiğini vurguladı.

Bakan Koca, vatandaşların, günün bilinen kalabalığını yaşamaksızın mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında tüm kamu ve özel hastanelerden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerini hatırlattı.

Kontrolleri tamamlanan aşılar devreye girdikçe aşı takvimini hızlandırma gayreti içinde olduklarını vurgulayan Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mümkün olan en kısa sürede Bilim Kurulunun belirlediği stratejiye uygun olarak aşılamayı tamamlamayı hedefliyoruz. Bu hususta vatandaşlarımızın sağduyusu ve duyarlılığı ile güçlü sağlık altyapımıza güvenim tamdır.

Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrim içi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yükseköğretim Kurulumuza iletilmiştir. En kısa zamanda özlediğimiz günlere sağlıkla kavuşmak dileğiyle."

AA

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