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27 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Kongreler hasta ediyor

26 Mart 2021, Cuma 23:42
Salgının etkileri sürerken kongre ve cenaze gibi kalabalıkları bir araya getiren faaliyetlere devam edilmesi vaka sayılarının artmasında büyük rol oynuyor.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ve Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez pandeminin gidişatını değerlendirdi. Salgın bakımından Türkiye’nin çok ciddî ve tehlikeli bir dönemden geçtiği yorumunu yapan Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, olgu (vak’a) sayılarının Mart başındaki açılmayla beraber yükselmeye başladığını, bunun yansımalarının hasta sayısında ve ölümlerde artış şeklinde görüldüğünü, bilim insanları olarak özellikle Şubat başından beri insan hareketliliğinin artmaması uyarısı yaptıklarını kaydetti. 

Kurallar kişilere göre değişmemeli

Kalabalık faaliyetler, düğün, cenaze, kongre gibi toplumun tepkisini çeken görüntülerle ilgili Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Üzücü buluyorum, bu görüntüler bizim açımızdan hoş karşılanabilecek görüntüler değil ne yazık ki. Bu tür toplantılar, kongreler, cenaze törenleri büyük bir risk, mümkünse yapılmamalı. Kurallar kişilere, partilere göre değişmemeli, hem bireyler hem de kurumsal yapılar sorumluluğunu bilmeli. Bu kalabalıklar, hastanelere hasta yükü olarak geri dönüyor, o yükün belirli bir bölümü yaşamını yitiriyor’ ifadelerini kullandı. Polikliniklere başvuruların, hastanelerde yatan hasta sayılarının, yoğun bakıma yatışların ve ağır hasta sayılarının yükseldiğini belirten Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, nisan ayı başından itibaren üçüncü dalganın pik yapacağını savunarak, tam kapanma uyarısı yaptı.

3-4 ay öncesine döndük

Independent Türkçe’nin haberine göre, Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez de Nisan ayında tam kapanmaya gidilmesi gerektiğini savundu. Vak’a artışının yüzde 200’ü geçtiğini, ağır hasta sayısının yüzde 45 arttığını belirten Güner Sönmez, test pozitifliğinde yüzde 14’ün görüldüğünü, bu oranla 3-4 ay öncesine dönüldüğünü ifade ederken, harekete geçilmezse olgu sayısının 40 bine yükselebileceği uyarısını yaptı. Binlerce kişilik kongreleri “yanlış” bulan Güner Sönmez, şöyle konuştu: “Halkın gözü önünde cereyan eden cenazeler, kongreler var. Toplumun bir kısmının kurallara uymaması, adaletsizlik yapıldığı duygusunu tetikliyor. Bir diğer neden, haritada kırmızı ile gösterilen yüksek riskli iller ile komşu iller arasında seyahat kısıtlaması yapılmadı. Hareketliliğin önüne geçmek gerekirdi.”

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Ölenlerin vebali üzerinizde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın AKP Büyük Kongresinde iken vatandaşlara “evden çıkmayın” SMS’i göndermesi tartışılırken, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş TBMM’de “Salgından dolayı hayatını kaybeden her bir vatandaşımızın vebali üzerinizdedir” dedi. 

Ataş, konuşmasında şunları söyledi: “AKP 81 ilden insanları Ankara’ya toplamış salon lebalep dolu diye siyasi şov peşinde koşuyor, kongre yapıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar sorumsuzluk ve utanmazlık görülmemiştir. Pandemiyle verilen mücadele de emeklere yazık değil mi? Sağlıkçılarımızın, esnafımızın ve sokakta maske takmıyor, mesafeye uymuyor diye ceza kestiğiniz vatandaşımızın yüzüne nasıl bakacaksınız?” Ankara - Ankara 

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Vicdanınız rahat mı? 

Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetimi, 81 ilden gelen şube yöneticileriyle birlikte Sağlık Bakanlığı önünde ücret adaletsizliğine ve döner sermaye sistemine tepki gösterdi.

Sağlık Bakanlığı’nı sorunların çözümü için âcilen EHA kuralını (eşitlik, hakkaniyet ve adalet) uygulamaya dâvet eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Ey yetkililer! Ey döner sermaye sorununu bir gecede halletme kudretinde olanlar. Vicdanınız rahat mı? Lütfen söyleyin, vicdanınız rahat mı?  Rahatsa, çok bir diyeceğimiz yok elbette. Vicdanınız rahatsa, sadece şunu söylemek isteriz; madem vicdanınız rahat, 720 bin sağlık emekçisinin kalbi neden kırık? Neden döner sermayeden analarının ak sütü kadar helâl olan ücretlerini alamıyorlar?” dedi.

Ankara – Recep Gören

 

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