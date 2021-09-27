‘Kovid-19 timleri’ işbaşında

Amasya’da Yunus Emre İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğünce çocuklarda Kovid-19’a karşı duyarlılığın arttırılması amacıyla öğrencilerden “Kovid-19 timi” oluşturulmasına karar verildi.

Bu kapsamda ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden 35 kişinin yer aldığı üçerli ve dörderli 10 “Kovid-19 timi” oluşturuldu. Kovid-19 timleri, teneffüslerde bahçede dolaşarak maske, mesafe, hijyen kurallarına uymayan arkadaşlarını uyarıyor, uymamaya devam edenlere kırmızı kart gösteriyor. Kırmızı kart gösterdikleri arkadaşlarının adını kartın arkasına not alan “Kovid-19 timleri”, gün sonunda timden sorumlu rehber öğretmenine bilgi veriyor. Rehber öğretmen de ilgili öğrencileri tekrar uyarıp kurallara uymalarına istiyor. İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Davu, proje ile çocuklarda farkındalık oluşturmaya çalışıldığını dile getirerek, “Temizlik, maske, mesafe kırmızı çizgimiz, olmazsa olmaz. Bunu önce okulda uygulayacağız, daha sonra öğrencilerimizin evlerindeki ailelerine yansıtarak farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Projeyi ilçedeki diğer okullara da yaymayı planlıyoruz. Amacımız, çocuklarımız okuldan uzak kalmasın” dedi. AA

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