Maskeler Ekim’de çıkabilir

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Yeterli oranda toplumsal bağışıklık sağlanırsa, Ekim ayında maskeleri çıkarabiliriz” dedi.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Genel Sekreteri ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)( salgınındaki gidişat ile ilgili bilgi verdi. Milliyet’in haberine göre, Birleşik Krallık, ABD ve İsrail’deki aşılama çalışmalar sayesinde bu ülkelerde vaka ve ölüm sayılarının büyük oranda azaldığını, salgının kontrol altına alındığını da dile getirdi. Aşılamanın salgınla mücadelede öneli olduğun vurgulayan Prof. Dr. Yavuz şunları söyledi: “MRNA aşılarının tek dozuyla hastalığı yüzde 70, ölümleri ve hastane yatışını yüzde 80, iki doz uygulandığında hastalığı yüzde 90, ölüm ve hastane yatışlarını yüzde 95 azalttığını biliyoruz. Ülkemizde de söylendiği gibi 120 milyon doz mRNA aşısı gelmesi halinde, yaz döneminde yapılacak yoğun aşılamalarla Ekim ayı gibi bu hastalığı tamamen kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz.