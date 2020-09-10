Maskeler ücretsiz dağıtılmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu hale getirilen maske kullanımının, düşük gelirli aileler için süreç uzadıkça ekonomik yük haline geldiğini belirterek, ihtiyacı olana maskelerin ücretsiz dağıtılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pandemi sürecinin başladığı dönemde maskelerin vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağı yönündeki sözünü de hatırlatan Gürer, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla başlatılan milli dayanışma kampanyasında toplanan paraların hangi alanlarda kullanıldığının açıklanmasını da istedi. Gürer, dar gelirli vatandaşlar için külfet haline gelen maskenin ücretsiz dağıtılması gerektiğini belirterek, “Bu konuda daha önce verilen sözler yerine getirilmedi, insanlara İBAN numarası verilerek toplanan paralarla vatandaşlara en azından ücretsiz maske dağıtımı yapılmalıdır. Giderek yayılan virüs için maskenin önemi bilindiğine göre doğru ve yararlı biçimde maske kullanımı sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı. Ankara – Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 76

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.