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13 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Mülteciler ruh sağlığı sorunlarına daha savunmasız

12 Ekim 2023, Perşembe 23:25
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mülteciler ile göçmenlerin ruh sağlığıyla ilgili sorunlara karşı daha fazla savunmasız kaldığını bildirdi.

DSÖ, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla yayımladığı raporda, mülteci ve göçmenlerin ruh sağlığı ve bunu koruyucu faktörlere yer verdi. Raporda, dünya genelinde 8 kişiden 1’inin ruh sağlığı problemi yaşadığı kaydedildi. Mülteciler ile göçmenlerin, hem yolculuklarında hem de vardıkları yerlerde ruh sağlığını etkileyen çeşitli stres faktörlerine ve zorluklara maruz kalabilecekleri için bu konuda daha savunmasız durumda oldukları ifade edildi.

Raporda, “Depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu gibi yaygın zihinsel bozuklukların yaygınlığı, göçmenler ve mülteciler arasında ev sahibi nüfusa göre daha yüksek oluyor. Göç eden kadında depresyon ve anksiyete riski daha fazla.” bilgisi paylaşıldı.

AA

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