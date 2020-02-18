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18 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

Mutluluk ailede

18 Şubat 2020, Salı 00:03
TÜİK ARAŞTIRMASINA GÖRE “BENİ EN ÇOK AİLEM MUTLU EDİYOR” DİYENLERİN ORANI YÜZDE 74.1

EVLİLER DAHA MUTLU

Türkiye İstatistik Kurumunun 2019 araştırmasına göre, evlilerin yüzde 55.6'sı mutlu olduğunu belirtirken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 45.1 oldu. Evli kadınların yüzde 60.2'si, erkeklerin yüzde 50.6'sı mutlu.

ÇOCUKLAR, EŞ, ANNE-BABA

Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 74.1 olurken bunu sırasıyla yüzde 12.8 ile çocuklar, yüzde 3.7 ile eş, yüzde 2.5 ile anne-baba ve yüzde 1.6 ile torunlar takip etti.

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Mutluluk ailede

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre, bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde, en büyük oranı aileler aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki kişilerin oranı, 2018 yılında yüzde 53,4 iken 2019 yılında yüzde 52,4 oldu. Mutsuz olduğunu söyleyen bireylerin oranı ise 2018 yılında yüzde 12,1 iken 2019 yılında yüzde 13,1 oldu.  T24’te yer alan habere göre, mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2018 yılında yüzde 49,6 iken 2019 yılında yüzde 47,6 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2018 ve 2019 yıllarında değişmeyerek yüzde 57,0 oldu.

Evli olanlar daha mutlu

Kişilerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2019 yılında yüzde 74,1 olurken bunu sırasıyla; yüzde 12,8 ile çocuklar, yüzde 3,8 ile kendisi, yüzde 3,7 ile eş, yüzde 2,5 ile anne/baba ve yüzde 1,6 ile torunlar takip etti. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2019 yılında yüzde 70,0 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 69,0 iken kadınlarda bu oran yüzde 70,8 oldu. Evli kişilerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli kişilerin oranı, 2019 yılında yüzde 55,6 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 45,1 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 50,6’sının, evli kadınların ise yüzde 60,2’sinin mutlu olduğu gözlendi.

Okul bitirmeyenler daha mutlu

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2019 yılında en yüksek mutluluk oranı, yüzde 55,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; yüzde 52,7 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 52,3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 51,8 ile ilkokul mezunu ve yüzde 50,8 ile lise ve dengi okul mezunu kişiler takip etti.

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