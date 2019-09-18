'Okul çağındaki çocuklar günde en az 1 saat fiziksel aktivite yapmalı'

Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yıldırım, "5 ile 18 yaş arasındaki okul çağı çocuklarının en az orta şiddette olmak üzere 1 saat düzenli fiziksel aktivite yapmalarını öneriyoruz." dedi.

Doç. Dr. Ayşe Yıldırım, son 20 yılda tüm dünyada obez ve kilolu çocuk sayısında artış gözlendiğini söyledi.

Bu artışın büyük kısmını şehirlerde yaşayan okul çağı çocuklarının oluşturduğunu ifade eden Yıldırım, "Kilo alımı ve obezitenin en önemli nedenleri arasında kalorisi yüksek yiyecek ve içecek tüketimi ile sedanter yaşam yer alıyor. Çocuklar evde, okulda ve arabada daha fazla oturarak zaman geçiriyorlar. Bilgisayar, tablet, cep telefonu kullanımı, uzun televizyon izleme süresi gibi birçok neden, hareketsiz geçirilen zaman miktarını arttırmaktadır." diye konuştu.

Yıldırım, fiziksel aktivitenin, sağlıklı büyüme ve kardiyak-metabolik risklerin azaltılması için gerekli olduğunu, şeker ve yağ metabolizması üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu hatırlattı.

"Fiziksel aktivitenin birçok faydalı psikolojik etkileri de bulunmaktadır"

Fiziksel aktivitenin, vücuttaki yağ dokusunu azalttığını, bel çevresindeki incelmenin bunun en iyi göstergesi olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Fiziksel aktivitenin çocuğa yararlı biyolojik etkilerinin yanı sıra birçok faydalı psikolojik etkileri de bulunmaktadır. Çocuğu depresyondan ve anksiyeteden korur, kendine güven duymasını, çevreden saygı görmesini sağlar. Ayrıca çocuğun kötü alışkanlıklar edinmesine engel olur. Düzenli yapılan fiziksel aktivite çocuğun okul başarısını da arttırır. Sağlıklı yaşayabilmek için, ilerde gelişecek kalp damar ve şeker gibi metabolik hastalıklardan korunmak için 5 ile 18 yaş arasındaki okul çağı çocuklarının en az orta şiddette olmak üzere 1 saat düzenli fiziksel aktivite yapmalarını öneriyoruz. Fiziksel aktivite sırasında çocuğun terleyerek, yorularak efor harcaması gerekiyor. Çocuklar günde en az 1 saat bisiklete binmek, oyun alanı aktiviteleri gibi orta şiddetli, koşmak ve tenis oynamak gibi daha ağır şiddetli aktiviteler yapmalıdır. Haftada 3 kez yüzme, tenis ve jimnastik gibi daha ağır fiziksel aktiviteler çocuğun güçlü kemik ve kas yapısına sahip olmasını sağlar. Oyun alanlarında bulunan aletlerle yapılan hoplamalı, zıplamalı, atlamalı, tırmanmalı aktiviteler de haftada 3 kez yapılabilir. Bu aktiviteler de kemik ve kas gelişimi açısından önemlidir."

Çocuklar aşırı tuz kullanımından uzak tutulmalı

Yıldırım, çocuklarda azalmış fiziksel aktivitenin yanı sıra kötü beslenme alışkanlığının da ileride kalp damar hastalığına yol açabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bundan korunmak için özellikle doğumdan itibaren anne ve babalar çocuklarına dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmaya çalışmalıdır. Ebeveynler çocukları sofraya oturmaya başladığı andan itibaren günün en önemli öğünü olan sabah kahvaltısını yaptırmalıdır. Sabah kahvaltısını yapmayan çocuklarda kilo alımı ve obezite daha fazla görülmektedir. Ayrıca sofradaki tuz tüketimine de dikkat edilmeli, çocuklar aşırı tuz kullanımından uzak tutulmalıdır. Unutulmamalıdır ki çocukluk çağında başlayan aşırı tuz kullanımı, ilerde kan basıncında artmalara ve hipertansiyon hastalığına neden olacaktır. Genetik açıdan kalp damar hastalığına yatkın olan ebeveynler daha fazla dikkat etmeli düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı besleme alışkanlıklarını çocuklarına mutlaka kazandırmaya çalışmalıdır."