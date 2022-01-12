"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Omicron ile virüs bir anlamda kendi sonunu getiriyor

12 Ocak 2022, Çarşamba 23:04
Prof. Dr. Coşkun Usta, Omicron varyantı ile ilgili, “Hızla yayılıp enfekte ederek aktif bağışıklık sağlıyor. Çok fazla öldürücü değil. Virüs bir anlamda kendi sonunu kendisi getiriyor” dedi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Tıbbî Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Usta, koronavirüsle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Sputnik’deki habere göre özellikle Omicron varyantına ilişkin yurt dışında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Usta, diğer bütün varyantlardan değişik olan Omicron’un hücre içine yerleşme yönteminin çok farklı olduğunu belirterek, “Adeta yeni bir form gibi karşımıza çıktı. Çok hızlı yayılıyor. İngiltere’de yapılan bir çalışmaya göre diğer virüsler gibi hücreye girmiyor Omicron’. ‘Delta’ ya da diğer mutasyonlar hücreye bir eliyle gelip yapışırken diğer eliyle de hücreleri topluyor. Yani bir üzüm salkımı gibi görüntü oluşturuyor. ‘Omicron’ ise gelip reseptörlere bağlanıp hücrenin içine giriyor” diye konuştu.

‘Aktif bağışıklık sağlıyor’

Omicron’un Delta gibi hücrenin üzerine yapışması halinde immün sistemin fark edeceğini anlatan Prof. Dr. Usta, “Delta kümeleştiği için ağır seyrediyor. Omicron ise daha hafif geçiriliyor. Çok hızlı yayılması bir dezavantaj ama hastaneye yatış oranı çok düşük. Dünya Sağlık Örgütü’nün aşıyla uzun süredir yapamadığını Omicron kendi halinde kısa sürede yapıyor. Hızla enfekte ederek doğal bağışıklık kazandırıyor. Aktif bağışıklık sağlıyor. Çok fazla öldürücü değil. Virüs bir anlamda kendi sonunu kendisi getiriyor. Biraz daha bilimsel çalışmalara ihtiyacımız var” dedi.

‘Mevsimsel grip gibi’

Prof. Dr. Coşkun Usta, Omicron’un mevsimsel grip gibi durduğunu, üst solunum yollarında kaldığını, aşağılara inmediğini belirterek, tedaviye alınan yanıtın daha iyi olduğunu kaydetti. Omicron’un koronavirüs varyantlarından biri değil de daha çok ‘Covid-21’ gibi farklı bir virüs türü olarak durduğunu belirten Usta, “Aşılanan kişiler de Omicron’la enfekte olabilir. Aşılı olan kişiler daha da şanslı. ‘Omicron’ umarım pandeminin sonunu getirir” diye konuştu.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 432
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şok intiharın sebebi umutsuzluk

    Yemen harab olduktan sonra...

    Omicron ile virüs bir anlamda kendi sonunu getiriyor

    Çiftçiler: Hep borçluyuz

    Tekstilci de zam yorgunu

    OHAL Komisyonu artık lağvedilsin

    Akşener: Gençlere reva gördüğün hayat bu mu?

    TBMM'den Kazakistan açıklaması

    Elektrik faturalarındaki yeni tarifeye ilişkin ELDER'den açıklama

    AGİT: Dodik’in eylemleri Müslüman Boşnaklara karşı etnik karalamaya dönüşüyor

    Dünya gündemindeki NATO-Rusya görüşmesinde neler konuşuldu?

    Türkiye'deki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

    'Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır'

    Şeyh Cerrah’ta nesilden nesile mücadele

    BAE: ‘Türkiye kelepir’

    Kazakistan'da 12 bin protestocu gözaltına alındı

    AB'den Rusya'ya karşı birlik vurgusu

    NATO-Rusya Konseyi toplandı

    2021 dünyada en sıcak beşinci yıl oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O intiharın perde arkası
    Faruk ÇAKIR

    “Bir genç öldü” haberi karşısında...
    Ahmet BATTAL

    Cemaat tedaviye çalışır
    Cevher İLHAN

    Dinî cemaatlere çarpık bakış
    Mikail YAPRAK

    Müteekkil değil, mütevekkil olmak
    Süleyman KÖSMENE

    Hukuk kalbe değil, ele bakmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Baraka ile gökdelen yanyana
    Risale-i Nur'dan

    Dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lâzım
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman, Asr-ı Saadet’i günümüze taşımış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.