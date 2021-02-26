Pasif içici çocuklarda yüksek tansiyon riski

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmada sigara dumanına maruz kalan çocukların yüksek tansiyona sahip olma riskinin daha fazla olduğu tesbit edildi.

JAMA Network Open dergisinde yayınlanan çalışmanın sonucuna göre tütün dumanına maruz kalan çocukların yüzde 6’sının yüksek tansiyona sahip olduğu ortaya çıktı. Dumana maruz kalmayan çocuklarda ise bu oran yüzde 4 seviyesinde. Euronews’deki habere göre New York’taki Montefiore Tıp Merkezi’nde araştırma görevlisi Dr Rebecca Levy, çocukluktan sigara dumanına maruz kalmanın yetişkinliğe kadar devam eden olumsuz sonuçlar oluşturabileceğini ifade etti. 2007 - 2016 yılları arasında ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketine katılan 8 ila 19 yaşlarındaki 8 bin 520 kişiden 3 bin 690’ı yani yüzde 43’ünün tütün dumanına maruz kaldığı tesbit edildi. Amerikan Pediatri Akademisi yöneticilerinden Dr. Karen Wilson, ailelerin çocuklarını sigaranın zararından korumak için yetişkinlerin sigarayı bırakmayı düşünmeleri gerektiğini vurguluyor.

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