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29 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Prof. Dr. Sertoğulları'ndan Kovid-19 ilaçlarına ilişkin uyarı

29 Kasım 2020, Pazar 11:00
Prof. Dr. Sertoğullarından, "Belki genç hastalarımız Kovid-19'u yaşlılara göre daha hafif semptomlarla geçiriyorlar ama tedavi edici ilaçları kullanmadıkları için hastalığı bulaştırma oranları daha çok artıyor. Bu ilaçları herkes kullanmalı." dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ancak Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz verilen ilaçları kullanmayanların hastalığı daha ağır geçirdiğini söyledi.

Prof. Dr. Sertoğullarından, Kovid-19'un tedavisinde Sağlık Bakanlığınca ücretsiz verilen ilaçların kullanılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu ilaçların tüm dünyada güvenilirliğinin kanıtlandığına dikkati çeken Sertoğullarından, şunları kaydetti:

"Hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarıyla yaptığımız görüşmelerde tedavi edici ilaçları kullanmadıklarını görüyoruz. Özellikle de genç yaştaki Kovid-19 hastaları tedavi edici ilaçları kullanmıyor. Sosyal medyada, ilaçların sayısının biraz fazla olması nedeniyle yanlış bir bilgilendirme olduğunu görüyoruz. Kovid-19 sürecinde bu ilaçların kullanılması, vücuttaki viral yükü azaltırken, virüsün vücutta çoğalmasını yavaşlatıyor. Bu da bağışıklık sistemimize virüs ile mücadele etmesinde destek sağlıyor. Tedavi edici ilaçları kullanmayan özellikle genç hastalarda bu hastalık daha ağır seyrediyor. Tedavi süreçlerinde daha çok yoğun bakıma ihtiyaçları oluyor. İyileşseler bile akciğerlerinde ya da vücutlarının farklı organlarında hasarlar bırakıyor."

Kendisine de salgının ilk günlerinde Kovid-19 teşhisi konduğunu belirten Prof. Dr. Sertoğullarından, tedavi edici ilaçları kullanmanın bu süreçte ne kadar önemli olduğuna bizzat şahit olduğunu aktardı.

"İlaç kullanmayı vatandaşlık görevi olarak görmeli"

Hastanelerin yoğun bakım servisinde çok sayıda genç hastanın tedavi gördüğüne dikkati çeken Sertoğullarından, "Belki bazı genç hastalarımız Kovid-19'u yaşlılara göre daha hafif semptomlarla geçiriyorlar ama tedavi edici ilaçları kullanmadıkları için hastalığı bulaştırma oranları daha çok artıyor. Bu ilaçları başta gençler olmak üzere herkes kullanmalı. Vatandaşlarımız, ilaç kullanmayı bu süreçte vatandaşlık görevi olarak görmeli ve böyle davranmalı." dedi.

Sertoğullarından, İzmir'de tedavi edici ilaç kullanım oranlarının düşük olması nedeniyle hastaneye başvuran Kovid-19 hastalarının sayısının her geçen gün arttığını, bu durumun mart ayından bu yana hastalıkla savaşan sağlık çalışanlarını olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

AA

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