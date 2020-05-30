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30 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Rehavete kapılıp tedbirleri bırakmayalım

30 Mayıs 2020, Cumartesi
Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Mehmet Şerif Demir, rehavete kapılıp tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, sokağa çıkma yasağına rağmen yakınlarına bayram ziyaretine gitmesiyle 13 kişiye virüsü bulaştırdığı tesbit edildi. Mezraya giriş çıkışlar yasaklandı. Duvar’ın haberine göre, normalleşme süreci ile ilgili adımların atıldığı bir dönemde meydana gelen olay, koronavirüsü tehlikesinin sürdüğünü gösterdi. Ancak belki yapılan açıklamaların verdiği güven belki de evde kalmanın dayanılmaz bir hal almasından dolayı insanlar sokaklara çıkmaya, ev ziyaretlerine gitmeye başladılar.

Açıklamalar rehavet getirdi

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Mehmet Şerif Demir, durumun ciddiyetini ortaya koymayan açıklamaları eleştirdi. Demir, “Normalleşme adımlarıyla birlikte, durumun ciddiyetini ortaya koymayan açıklamalardan sonra ne yazık ki toplum üzerinde bir rehavet oluştu ve herkes dışarı çıkmaya başladı. Hem Diyarbakır’da hem de birçok ilde mevlitler, taziyeler ve bayram ziyaretlerden, sokaklardaki kalabalıklardan kaynaklı bulaş odaklarının oluştuğunu gördük maalesef. Bu bulaş odaklarından kaynaklı son bir haftadır hastanelerdeki hasta sayısında azalma olmadığı ve az da olsa arttığını görüyoruz” dedi.

Normale dönmek gerçekçi değil

Demir, şu uyarılarda bulundu: “Genel olarak salgını değerlendirdiğimizde başvuru rakamlarındaki azalma sevindirici olsa da elimizdeki veriler salgın bitmediğini ve hala devam ettiğini gösteriyor. Rehavete kapılıp önlem ve tedbirlere uyulmadığında tekrardan vaka sayılarının arttığını görüyoruz.  Dolayısıyla bugünden hemen salgının tamamen kontrol altına alınması ve normal yaşamımıza dönmeyi beklemek gerçekçi değildir. Dünyada birçok ülkede tanık olduğumuz gibi toplumu yeniden açarken ikinci dalganın oluşmaması için; karar süreçlerini ekonomik ya da siyasal gerekçeler değil, halk sağlığı ve epidemiyolojik veriler yönlendirmelidir. Dolayısıyla rehavete kapılıp tedbiri elden bırakmamak gerekir.”

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