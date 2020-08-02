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2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Rusya, koronavirüs aşısı için Ekim ayını işaret etti

02 Ağustos 2020, Pazar 14:15
Rusya geliştirdiği potansiyel Covid-19 aşısının klinik testlerinin başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Ülkenin Sağlık Bakanı, Ekim ayında, toplu aşı uygulamasına başlanacağını açıkladı.

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 18 milyonu aşkın kişi enfekte olurken yaklaşık 700 bin kişi öldü. Küresel salgın nedeniyle ölü ve vaka sayısı her geçen gün atarken, dünya genelinde bilim insanları virüse karşı aşı geliştirmek için kıyası bir yarış içinde bulunuyor.

Aşı çalışmalarını yürüten ülkelerden biri olan Rusya’dan ise umutlandıran bir haber geldi. Rusya Sağlık Bakanı Mikhai Murashko, başkent Moskova'daki Gamaleya Ensititüsü tarafından geliştirilen aşının klinik testlerinin başarıyla sonuçlandığını açıkladı. Murashko, aşının kullanılabilmesi için resmi prosedür işlemlerinin hazırlandığını duyurdu.

EKİM'DEN İTİBAREN TOPLU AŞILAMA

Bununla birlikte, aşı ilk olarak doktor ve öğretmenler üzerinde kullanılacak ve Ekim’den itibaren toplu aşılama yapılacak. Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya'nın aşısının, bu ay içinde onaylanması bekleniyor.

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

25 AŞI ADAYI KLİNİK DENEME AŞAMASINDA

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Covid-19'a karşı 141 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 25 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.

Söz konusu 25 aşıdan İngiltere merkezli Oxford/AstraZeneca, ABD merkezli Moderna ve Pfizer/BionTech ile Çin merkezli Sinovac son aşamada çalışmalarını sürdürüyor.

NTV

Etiketler: Rusya, koronavirüs aşısı, Ekim
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