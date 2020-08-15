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15 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

'Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı güven vermiyor'

15 Ağustos 2020, Cumartesi 09:17
Rusya'daki doktorların çoğunun ilk kez devlet lideri Vladimir Putin tarafından dünyaya duyurulan Rus üretimi koronavirüs aşısını yaptırma konusunda "endişeli olduğu" ortaya çıktı.

Putin, geçtiğimiz salı günü Rusya tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının her türlü testi geçtiğini ve Sağlık Bakanlığı tarafından tescillendiğini duyurmuştu.

Rusya'da RCB gazetesi cuma günü 3 bin 40 doktorla yapılan bir anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı. Buna göre, ülkedeki doktorların yüzde 52'si 'veri yersizliği' ve 'şeffaf olmayan çalışmalardan' dolayı koronavirüs aşısı yaptırmak istemediğini söyledi.

Ankete katılan uzmanların yüzde 24.5'i aşı yaptıracağını söylerken, yüzde 23'lük bir kesimse bu konuda kararsız olduğunu belirtti.

Rus doktorların sadece 5'te 1'i aşıyı tavsiye ediyor

Rus doktorların sadece 5'te 1'i aşıyı bir arkadaşına, hastaya ya da meslektaşına tavsiye edeceğini söylerken, birçok doktor adı "Sputnik V" olarak tescillenen aşıdan korktuğunu, kimi sağlık çalışanlarıysa konuya "şüpheyle" yaklaştıklarını ifade etti.

DSÖ'ye göre Rusya aşı konusunda ilk safhada

Uzmanlar aşı geliştirmek için "III. aşama" olarak bilinen evrenin önemli olduğunu ve binlerce deneğin kullanıldığı bu dönemin oldukça uzun sürdüğünü belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Rusya’nın tescil ettirdiğini açıkladığı Sputnik V aşısı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor.

DSÖ Sözcüsü Tarık Jasarevic, Rusya'nın geliştirdiğini iddia ettiği aşıyla ilgili Moskova yönetimi ve Rusya Sağlık Bakanlığı ile yakın temas halinde olduklarını belirtmiş, aşı geliştirilmesinde test, üretim ve lojistik çerçevenin elverişli olması gerektiğinin altını çizmişti.

ABD Sağlık Bakanı: Aşıyla ilgili şeffaf verilere ihtiyaç var

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ise söz konusu aşının 3 klinik deney safhasından da başarıyla geçtiğine dair şeffaf verilere ihtiyaçları olduklarını belirterek, "Önemli olan aşıyı ilk bulan taraf olmak değil. Önemli olan, bu aşının Amerikan ve dünya halkı için güvenilir ve etkili olması." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Rusya, Kovid-19, aşı
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