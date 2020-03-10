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10 MART 2020 SALI - YIL: 51

Sağlık Federasyonu'ndan ''koronavirüs'' tavsiyeleri

10 Mart 2020, Salı 17:00
Sağlık Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede el temizliğine azami dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin son durum?

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen ülke sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

 

60 yaş üzeri ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin, yüksek risk grubunda olduğunu hatırlatan Dinç, son rakamlara göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hasta olan kişi sayısının 98 bini geçtiğini, 3 bin 383 kişinin de öldüğünü aktardı.

Dinç, alınacak basit önlemlerle kişilerin hastalıktan korunabileceğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"El hijyenine azami dikkat edilmelidir. Eller sık aralıklarla en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, yıkamanın mümkün olmaması halinde alkol bazlı el antiseptiği veya alkol bazlı kolonya kullanılmalıdır. Eller yıkanmadan yüze dokunulmamalı özellikle kirli eller ile göz ve burun temas etmemelidir. Öksürürken ve hapşırırken tek kullanımlık mendiller tercih edilmeli, kağıt mendil bulunamadığı durumlarda dirsek içi kullanılmalıdır. Hasta olmuş kişilerin dokunduğu yüzeyler dezenfekte edilmelidir. Uzun süre kapalı ortamlarda durulmamalı, oda sık sık havalandırılmalı ve doğrudan güneş ışığı alması sağlanmalıdır. Et ve yumurta gibi hayvansal gıdalar iyice pişirilmelidir."

"Kalabalık ortamlardan uzak durulmalı"

Hasta kişilerin kalabalık yerlere gitmemesi, gitmek zorunda kalanların tıbbi maske kullanması önerisinde bulunan Dinç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Alışveriş merkezleri, toplu taşıma gibi kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Sağlıklı beslenilmeli ve yeterince uyku uyumaya özen gösterilerek bağışıklık sistemi güçlü tutulmalıdır. Hazır gıdalardan uzak durularak, doğal ve taze besin tüketimi ile yararlı bakteriler içeren ev yoğurdu, kefir gibi besinlerin tüketimi artırılmalıdır. Tuzlu ılık su ile boğaz gargarası yapılması ve bol ılık su tüketimi, virüsün yerleşmesini engelleyebilir. Hastalık belirtileri olan yüksek ateş, kuru öksürük, kas ve eklem ağrıları, solunum zorluğu gibi belirtiler başladığı zaman vakit kaybetmeden ve maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

AA

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