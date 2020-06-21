Servis edilen ürünlerden virüs bulaşabiliyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, servis edilen ürünlerden de Koronavirüs (Covid-19) bulaşabileceğini belirterek, kafe-restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silinmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Ceyhan, “Kahveyi getiren ve götürenden çok büyük bir risk beklemiyoruz. Çünkü onlar görünüyor, onların maskesini takıp takmadığını, size hizmet ederken kurallara uyup uymadığını görebiliyorsunuz. Ama özellikle hem restoranlarda hem de kafelerde onu servise hazırlayanları görmüyorsunuz. Onların içinde Koronavirüs taşıyan birileri varsa eğer onlar, bardağı kirletebilir ve o şekilde gelebilir size. Bu şekilde bulaşlar biliniyor. Çay hazırlayanın, kahve hazırlayanın ya da yemek sevisi hazırlayanın bulaştırması biliniyor. Taşıyıcılardan daha çok bunlardan bulaşıyor. Çay, kahve içecekseniz çok emin değilseniz yanınızda bir kolonyalı mendil ya da dezenfektanla ıslatılmış kâğıt mendil ile ağzınıza gelecek yeri silmek gerek. Elinizi değdirdiğiniz bardağa, çatala, kaşığa özellikle bu şekilde bulaşıyor, ağzınıza götürmeden mutlaka ellerinizi temizleyin. Gerçekten bu şekilde bulaşan vak’alar var” diye konuştu.