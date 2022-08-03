Şifa hazımdadır

Aylık kadın ve aile dergisi Bizim Aile, bu ay sağlıklı hayat için bedeni maddi ve manevi terbiye etmenin önemini ele alıyor.

HABER: Kübra Örnek Korkmaz

kubraornek@yeniasya.com.tr

https://www.bizimaile.com/

Bizim Aile Dergisi Ağustos 2022 sayısında, “Şifa hazımda” kapak başlığıyla çıktı. Aylık kadın ve aile dergisi Bizim Aile, bu ay sağlıklı hayat için bedeni maddi ve manevi terbiye etmenin önemini ele alıyor.

Risale-i Nur’un Fransızcaya tercümesi

Uzman Eczacı Betül Nur Manisalı Yaşar, kapak yazısında sağlıklı hayat için bedeni maddî ve manevî terbiye etmenin önemini anlatıyor.Fransızca mütercim-tercümanlık mezunu Esra Kuşe, Risale-i Nur’un Fransızcaya tercüme süreciyle alakalı sorularımızı cevaplıyor. Hemşire Zeynep Toprak, bir emanet olarak sağlık kavramını ele alıyor. Leyla Sönmez, Türkiye’nin ilk dijital ve yeni medya müzesini tanıtıyor.

Permakültür ve topraksız tarım

Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, “Uçsuz Bucaksız Bir Uzay: İnsan Bedeni” yazısıyla insan vücudunu inceliyor. Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, “Permakültür Ve Topraksız Tarım”ı anlatıyor.

Şeftalili smoothie tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, soğuk çorbaların bahsedildiği Mutfak Kitaplığı, örgü yamanın anlatıldığı El Emeğim, her ay olduğu gibi Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer sayfalar meraklı okuyucuları bekliyor. İstanbul