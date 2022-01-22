Sigara, aşırı kiloyu tetikliyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma dedeleri erken yaşta sigara içmeye başlayan kadınların vücutlarının yağlanmaya daha eğilimli olduğunu ortaya koydu.

Bristol Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, sigaraya maruz kalmanın kuşaklar arası aktarılabilen değişikliklerin ortaya çıkabileceği sonucuna vardı. Araştırmanın başındaki Prof. Dr. Jean Golding, araştırmanın iki önemli sonucu olduğunu belirtti. Euronews’deki habere göre Prof. Golding, “Birincisi, bir çocuğun erken yaşta bir maddeyle tanışmasının onu takip eden nesilleri etkileyebileceğini anladık. İkincisi, çocukların daha kilolu olmasının uyguladıkları diyet ve egzersizden çok atalarından ve yıllar içerisindeki bağlantılı faktörlerden kaynaklanabileceğini gördük” diye anlattı. Haber Merkezi

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