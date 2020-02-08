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8 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Sigara sebebiyle saatte 12 kişi ölüyor

08 Şubat 2020, Cumartesi
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre her yıl 4,9 milyon kişinin, sigara dolayısıyla oluşan hastalıklar sebebiyle ölüyor.

2025 yılında bu rakamın 10 milyona çıkması bekleniyor. 1.25 milyar sigara tiryakisi olan dünyada, bu rakamın 2025 yılında 1.6 milyar kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde sigara içen sayısının yüzde 30’larda olduğu ve 17 milyon kişinin bağımlı olduğu iletiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Mehmet Parlak 09 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla tavsiyelerde bulundu.

10 saniyede etki ediyor

Türkiye’de yılda 100 bin yani günde 300 ve bir saatte 12 kişi sigaranın etkileri dolayısıyla ölmektedir. Sigarada bağımlılık yapan nikotin maddesidir ve bu madde 10 saniye içinde beyindeki reseptörlere ulaşarak esrar, eroin ve kokain kullanımındaki etkiyi gösterir. Nikotin beyne ulaşır ulaşmaz keyif veren, konsantrasyonun ve hafıza yeteneklerinin artmasını sağlayan dopamin ve noradrenalin salınımına yol açar. İlk nefesten 20 gün sonra insanlar fizikî ve psikolojik bağımlı hale gelir ve 2 saatte bir nikotin alınmazsa huzursuzluk, uykusuzluk, sinirlilik, titreme, çarpıntı ve baş ağrısı gibi nikotin yoksunluk sendromu yaşar.

Organların fonksiyonu bozuluyor

Her bir sigarada vücut için zehirli, tahriş edici, kanser yapıcı ya da kanserin ortaya çıkmasını kolaylaştıran 4000’den fazla kimyasal madde vardır. Bunlardan 50 tanesinin doğrudan kansere sebep olduğu ispatlanmıştır. Sigara içmek kısa süre içerisinde yaşama kalitesini düşürmektedir. Sigara dumanında bulunan karbon monoksit gazı, kanın oksijen taşımasına engel olur. Bunun sonucunda sigara içenler egzersiz sırasında daha çabuk yorulurlar ve organların fonksiyonunda ve yapılarında bozulma meydana gelir.

Destek alarak bırakmak en doğrusu

Sigara içen insanların % 80’e yakını sigarayı bırakmak ister. Bunların % 20-30’u her sene dener. Fakat destek almadan sigarayı bırakanların oranı yalnızca % 3-5 arasındadır. Fizikî bağımlılığı kırmak için kişiyi 2-3 ay içerisinde sigaradan birden ve tamamen ayırmak gereklidir. Sigarayı bırakma, ilâç tedavisi hekim kontrolü ve danışmanlığında uygulanmalıdır.

İstanbul – Yeni Asya 

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