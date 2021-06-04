"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

SMA ve ALS gibi hastalıklar için özel birimler kurulacak

04 Haziran 2021, Cuma 19:30
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, nöromusküler hastalığı olanların kabul ve takibinin yapılacağı birimlerde, teşhis, tedavi, rehabilitasyon, psikososyal destek ve eğitim hizmetleri verilecek.

Sağlık Bakanlığınca, kas ve sinirleri etkileyen SMA, DMD ve ALS'nin de dahil olduğu nöromusküler hastalıkların teşhis ve tedavisi için yataklı hastanelerde özel birimler oluşturulacak.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Nöromusküler Hastalıklar Birimi Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlığa ve üniversitelere ait yataklı hastanelerde nöromusküler hastalıklar birimleri açılacak.

Birimler, sağlık tesisi bünyesinde Bakanlığın izniyle kurulacak. Bakanlık ilin demografik yapısı, nöromusküler hastaların bölgesel dağılımı gibi özellikleri dikkate alarak birimlerin açılışı için planlama yapacak.

Nöromusküler hastalığı olanların kabul ve takibinin yapılacağı birimlerde, teşhis, tedavi, rehabilitasyon, psikososyal destek ve eğitim hizmetleri verilecek.

Birimin bulunduğu sağlık tesisinde ikinci veya üçüncü seviye yoğun bakım ünitesi, EEG ve EMG laboratuvarı bulunması zorunlu olacak, genetik tanı testlerinin yapıldığı laboratuvar hizmeti verilmesi gerekecek. Bünyesinde genetik tanı testleri yapılmayan sağlık tesisleri, bu hizmeti öncelikle en yakındaki kamu kurumlarından olmak üzere hizmet alımı yoluyla temin edebilecek.

Birimin bulunduğu sağlık tesisinde sağlanamayan ancak tanı ve tedavide ihtiyaç duyulan hizmetler, birim sorumlusu tarafından hastane başhekimine bildirilecek. Bu hizmetlerin, hizmet alımı yoluyla temin edilip edilemeyeceği hususunda Bakanlıktan izin alınacak.

Birimde görevlendirilecek personel

Birimin hizmet verdiği günlerde, en az bir çocuk nöroloji uzman hekimi veya nöroloji uzman hekimi, bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi, bir hemşire, bir psikolog, bir sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı, bir fizyoterapist ve bir sekreter sağlık tesisi bünyesindeki personel arasından birimde görevlendirilecek. Kurumun imkanları ve hasta sayısı dikkate alınarak bu sayılar artırılabilecek.

Birimde ihtiyaç duyulması halinde, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, çocuk göğüs hastalıkları/göğüs hastalıkları uzmanı, çocuk enfeksiyon hastalıkları/enfeksiyon hastalıkları uzmanı, anestezi ve reanimasyon uzmanı, çocuk cerrahisi uzmanı, kardiyoloji uzmanı, çocuk kardiyoloji uzmanı, tıbbi patoloji uzmanı, tıbbi genetik uzmanı, pratisyen hekim, ergoterapist, dil ve konuşma terapisti ve diğer personel, başhekim tarafından görevlendirilebilecek.

Birimde bir pratisyen hekim, ihtiyaç halinde koordinatör hekim olarak görev yapabilecek.

Nöromusküler hastalık teşhisi konup birimde takip edilmek üzere kaydedilen her 200 hastaya bir hemşire düşecek şekilde görevlendirme yapılacak.

Hemşire, birimde sürekli görevlendirilecek ve sağlık tesisinde başka bir yerde görev yapamayacak. Birimin haftada 3 gün ve üzerinde hizmet vermesi halinde, sekreter de birimde sürekli olarak görevlendirilecek.

Nöromusküler hastalıklara özel komisyon kurulacak

Ayrıca Bakanlık tarafından "Nöromusküler Hastalıklar Bilimsel Danışma Komisyonu" kurulacak.

Bu komisyon, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünün veya görevlendireceği en az daire başkanı düzeyinde bir yetkilinin başkanlığında, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünden en az daire başkanı düzeyinde birer temsilci, nöromusküler hastalıklar konusunda deneyim ve eğitime sahip 6 uzman hekim, bir fizyoterapist ve bir sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı olmak üzere toplam 11 kişiden oluşacak.

Komisyon, ülke genelinde nöromusküler hastalıklar alanında ve birimler konusunda alınacak tedbirler, verilecek hizmetler ve ulusal stratejiler belirlemek için Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne görüş bildirecek. Genel Müdürlükçe talep edilmesi halinde, birimlerin denetimlerine katılacak komisyon, nöromusküler hastalık birimlerinin işleyişi ile ilgili gerekli görülen hallerde görüş bildirecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet onayı verilmiş merkezler, 31 Aralık 2021'e kadar yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilecek.

AA

Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çiftçi yok parasına satıyor, vatandaş alamıyor

    'Belarus'a yönelik daha fazla yaptırımlar hızlıca gelecek'

    AB, aşı teklifini DTÖ'ye sundu

    KKTC'ye 'karantinasız giriş' dönemi başladı

    Hatay'daki kazada Şehit olan Necati Yatkak, dualarla uğurlandı

    Vefat sayısı 75 gün sonra tekrar 100'ün altına indi

    İşsiz ev gençliği oluştu

    Endonezya kıyılarında insanlık dramı...

    Türkiye en çok aşı yapılan 10. ülke konumunda

    Karneler basılı olarak da verilebilecek

    Ermenistan'ın döşediği mayın patladı: 3 Azerbaycanlı vefat etti

    '30 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı'

    'Bilimsel dayanaktan tamamen yoksun iddialar'

    Ali Koç: Keşke bugünleri yaşamasaydık

    Futbolda şike davasında verilen kararlar açıklandı

    Darbe karşıtı 'sivil hükümet' Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık haklarını geri verecek

    Kolombiya'da 9 Haziran için ''büyük protesto'' çağırısı

    LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin detaylar

    Gerçek enflasyon 4 kat fazla

    Dünyada son 24 saat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet ve erken seçim
    Ahmet Tiz

    Bir devrin sonu
    Ahmet BATTAL

    Adalet sana, ibadet bana
    Durmuş Ali İnci

    At eti yemek mi, yoksa sigara içmek mi?
    Abdil YILDIRIM

    Sarayın sahibi değilsin, emanetçisin
    Süleyman KÖSMENE

    Gölgeler, perdeler ve gerçekler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Rüyâ ile gelen hidayet (3)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Kâinattaki muazzam hadiseler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.