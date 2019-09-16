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16 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Sonbahar aylarında alerji hastaları nelere dikkat etmeli?

16 Eylül 2019, Pazartesi 19:36
Yabani ot ve çalı polenlerinin ağustos sonu ve eylül ayı başında rüzgarla uzak bölgelere taşınabildiği, bu durumun özellikle alerjisi olan kişilerde astım ve alerjik nezle şikayetlerinde artışa neden olduğu belirtildi.

Doç. Dr. Ebru Çelebioğlu,  alerjik astım, alerjik nezle, ilaç ve deri alerjilerinin sık görülen sağlık sorunları arasında yer aldığını söyledi.

Yapılan çeşitli çalışmalarda, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde alerji ataklarında artış olduğunun belirlendiğini vurgulayan Çelebioğlu, sonbaharla havaların soğumaya başladığını ve yağışların da etkisiyle nem oranının arttığını ifade etti.

Polenlerin, alerji ve atakların görülmesindeki en önemli nedenler arasında yer aldığına, bahar mevsiminde de polen hareketliliğinin arttığına işaret eden Çelebioğlu, "Yabani ot ve çalılar, ağustos sonu ve eylül ayı başında polen yapmaya başlıyorlar ve bu polenler rüzgarla uzak bölgelere taşınabiliyor. Polen maruziyeti de alerjisi olan kişilerde astım ve alerjik nezle şikayetlerinde artışa neden olabiliyor." dedi.

"Evde havalandırma özellikle akşam saatlerinde yapılmalı"

Doç. Dr. Çelebioğlu, alerjen korunma önlemlerine uyulması halinde alerji nedenli şikayetlerin azalacağını belirtti.

Polen alerjenlerinden tamamen korunmanın mümkün olmadığına ancak etkilerinin azaltılabileceğine dikkati çeken Çelebioğlu, "Özellikle yabani ot poleni alerjisi varsa, ilkbahar ve sonbahar gibi polen hareketliliğinin olduğu dönemlerde, mümkün olduğunca pencereler kapalı tutulmalı, açık alanda geçirilen zaman kısıtlanmalı, rüzgarlı günlerde fazla miktarda polen saçılacağından iç ortamlarda bulunulmaya çalışılmalı. Evde havalandırma özellikle akşam saatlerinde yapılmalı, gün içinde camlar kapalı olmalı." tavsiyesinde bulundu.

Çelebioğlu, polen alerjisi nedenli göz şikayetleri olan hastaların açık alanlarda bulunduklarında gözlerini polenle temastan koruyacak ve maske görevi görecek bir gözlük takabileceklerini belirtti.

Kliniklerinde yürütülen iki çalışmada, polen alerjisi nedeniyle alerjik göz yakınmaları olan hastaların açık alanlarda kullandıkları gözlük sayesinde şikayetlerinin ve ilaç kullanımlarının azaldığını ortaya koyduklarını dile getiren Çelebioğlu, "Bu dönemlerde, camları açık olarak arabada hareket etmek sakıncalı olabilir. Arabalarda ve evlerde kullanılan polen filtreli havalandırma sistemleri, polen temasını engellemektedir ancak bakımı ya da değişimi yapılmayan havalandırma sistemlerinde küf mantarları bulunabilmektedir. Bu durumda da ataklar söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle, havalandırma sistemlerinin mutlaka bakımı yapılmalıdır." diye konuştu.

AA

Etiketler: alerji, bahar, polen
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