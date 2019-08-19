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19 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Sosyal medya çocukları daha fevri davranmaya itiyor

19 Ağustos 2019, Pazartesi 19:39
İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Kanada'da yapılan bir araştırmanın sosyal medyanın çocukları daha fevri davranmaya ittiğini ortaya çıkardığını yazdı. Araştırmaya göre, sosyal medyanın aşırı kullanımı çocuklarda yeme bozuklukları, hatta uyuşturucu kullanmayı deneme ihtimalini artırıyor.

Daily Telegraph'daki haberde, bilim insanlarının sosyal medyanın gereğinden fazla kullanılmasının, çocukların sık sık daha kötü kararlar vermelerine yol açtığı, bunun da hayatlarının geri kalanında onları etkileyeceği uyarısında bulundukları belirtiliyor.

Bilim insanları çocukların Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Instagram ve SnapChat'i dozunda kullanmaları gerektiğini vurguluyor. Zamanlarının önemli bölümünü ekrana bakarak geçiren çocukların uyku sorunu çekeceklerinin de altını çiziyorlar.

Ottawa Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Michelle Guerrero başkanlığında bir ekip araştırma kapsamında 8-11 yaş arası 4500'den fazla çocuğu analiz etmiş.

Araştırmada, akıllı telefonlarını günde 2 saatten fazla kullanan ve 9 saatten az uyuyan çocukların daha fevri davrandıkları belirlenmiş.

Bilim insanları 5-17 yaş arasındakilerin günde en az 1 saat egzersiz yapmaları, ekran karşısında en fazla 2 saat geçirmeleri ve her gece kesintisiz en az 9 saat uyumaları gerektiği görüşünde. 

'Fevri davranış, çok sayıda akıl sağlığı sorununun nedenidir'

Doktor Michelle Guerrero araştırmayla ilgili şu yorumu yapmış:

"Fevri davranış, çok sayıda akıl sağlığı sorununun nedenidir. Bu sorunlardan bazıları yeme bozuklukları, saplantı düzeyindeki davranışlar ve madde bağımlılığıdır.

"Çocuklar tavsiyelerimize uyarlarsa muhtemelen kendileri için daha iyi karar vereceklerdir."

BBC Türkçe

Etiketler: sosyal medya, çocuk, sağlık
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