Termik santraller yasaklanmalı

Ekosfer Derneği, Türkiye’nin enerjide gereken dönüşümü hayata geçirmesi için artık termik santral yapmaması gerektiğini söyledi.

Adana Hunutlu’da yapılmak istenen termik santral projesinden vazgeçilmesini isteyen Ekosfer Derneği, Türkiye’nin enerjide gereken dönüşümü hayata geçirmesi için artık termik santral yapmaması gerektiğini söyledi. Birgün’ün haberine göre, 2019 yılında elektrik üretiminin yüzde 40’a yakınını kömürden sağlayan Türkiye’de hava kirleniyor; sel, hortum, kuraklık gibi iklim krizi kaynaklı aşırı hava olaylarının sayısı ve şiddeti artıyor. Adana’nın Yumurtalık ilçesinde yapılmak istenen dev ithal kömür santralı da bu sorunları büyütecek. Hunutlu Termik Santralı faaliyete geçerse, çalıştığı süre boyunca Adana’da 2 bin kişinin daha hava kirliliği dolayısıyla erken ölümüne sebep olacak.

Elektrik üretme kapasitemiz fazla

İklim krizi dolayısıyla birçok ülkede kömür santrallarının kapatıldığını ya da kömürden çıkış planlarının hızla hayata geçirildiğini söyleyen Ekosfer Derneği, Türkiye’de ekonomik krizler ve koronavirüs salgınıyla birlikte azalan elektrik tüketimi ve elektrik üretme kapasitesindeki fazlalığa dikkat çekiyor. Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz, “Yeni termik santral yapmadan, nükleer gibi bir belâya bulaşmadan, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye sokarak bir enerji dönüşümü gerçekleştirebiliriz. Bu da hem Türkiye’nin havasını temizler hem de istihdam oluşturarak ekonomiye katkı sağlar. Adana’daki ithal kömürle çalışacak santraldan vazgeçerek ilk adımı atabiliriz” açıklamasını yaptı.

Kömür yerine güneş santrali

Adana’da kurulmak istenen 1320 megavatlık dev kömür santralının, firmanın verdiği bilgilere göre inşaat bittikten sonra sadece 500 kişiye iş sağlayacağının da altını çizen Gürbüz: “En mütevazı araştırmalara göre Adana’da kömür yerine güneş santrali kurulsa 7 kat daha fazla kişiye iş sağlanabilir. Güneş panellerinin imalatı da Türkiye’de yapılırsa bu 11 kata kadar çıkabilir. Hem işsizliğe çözüm üretir hem kömüre para vermemiş, sağlığımızı riske atmamış oluruz” dedi. Gürbüz, “Hunutlu santrali iptal edilmeli ve termik santral yapımı tüm Türkiye’de yasaklanmalı. Var olan kömür santrallerinin kapatılması için de kademeli bir kömürden çıkış planı âcilen hazırlanmalı” talebinde bulundu.