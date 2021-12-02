Trabzon hurmasını dikkatli tüketin

Zengin C vitamininin yanı sıra birçok mineral içeren, bol lifli Trabzon hurmasının çok fazla tüketilmesi durumunda midede taşlaşmış gıda artığına dönüşebilme ihtimalinin göz önünde bulundurulması önerildi.

Of Devlet Hastanesi Başhekimi, genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Şaban Uysal, halk arasında “cennet hurması” adıyla da bilinen Trabzon hurmasının adeta enerji ve vitamin deposu bir kış meyvesi olduğunu söyledi. Tezgâhlarda kasım ve aralıkta bolca görülen Trabzon hurmasının A, B, B1, B2, B3 ve C vitaminleri, çinko, demir ve kalsiyum gibi çeşitli mineralleri ihtiva ettiğini belirten Uysal, tabiî şekerleri de barındırdığını aktardı.

Uysal, bu meyvenin antioksidan maddelere sahip olduğuna işaret ederek, özellikle muhtevasındaki beta karotenin görme üzerine çok olumlu etkileri olduğunu, cilt kuruluğunun önüne geçerek cilt gençleşmesi sağladığını anlattı. Bağışıklık sistemi üzerinde de etkili olan beta karotenin saç sağlığı açısından faydasına dikkati çeken Uysal, meyvenin tokluk hissinden dolayı kilo verme amaçlı da kullanıldığını dile getirdi. Trabzon hurmasının “azı karar, çoğu zarar” mantığı ile tüketilmesini öneren Uysal, çok fazla tüketilmesinin çeşitli sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Uysal, şeker oranı yüksek meyveyi özellikle diyabet hastalarının dikkatli tüketmeleri gerektiğinin altını çizerek, günde en fazla iki tane tüketilmesini tavsiye etti.