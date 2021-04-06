"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Trafik gürültüsü kalp riskini artırıyor

06 Nisan 2021, Salı 19:55
Prof. Dr. Ali Metin Esen, “Dünya Sağlık Örgütü’nün raporu, her türlü trafik gürültüsünün kalp hastalığı riski ile güçlü bir ilişkisi olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün trafik gürültüsü ve kalp sağlığı ilişkisi hakkındaki raporu hatırlatan Kardiyolog Prof. Dr. Ali Metin Esen, “Dünya Sağlık Örgütü’nün epidemiyolojik çalışma sonuçlarını değerlendirdiği komisyon raporu, her türlü trafik gürültüsünün kalp hastalığı riski ile güçlü bir ilişkisi olduğunu ortaya koyuyor” dedi. Kardiyolog Prof. Dr. Ali Metin Esen, gürültü ile kalp rahatsızlığı arasındaki bağlantıya işaret ederek uyarılarda bulundu.

Anksiyete ve kaygı da artıyor

Artıgerçek’deki habere göre araç trafiği başta olmak üzere demir ve hava kaynaklı tüm gürültü kaynaklarının risk oluşturduğunu belirten  Prof. Dr. Esen, “Trafikte meydana gelen tüm gürültü kaynakları 50 desibelden itibaren her 10 desibelde bir kalp damar hastalığı riskini yüzde 8 ila 10 oranında artırıyor. Bu gürültünün özellikle kan basıncını yükselterek, ritim bozukluklarına sebep olarak, gece uyku düzenini bozarak, anksiyete ve kaygıyı artırarak bu sonuçları doğurduğu biliniyor. Örneğin bir havalimanı, demiryolu, karayolu yakınında oturan ve yoğun gürültüye maruz kalan kişilerde kalp damar hastalığı riski sonraki yıllarda artabilir” dedi.

İstanbul’un en gürültülü ilçeleri

Araştırma sonuçlarına göre işyerinde geçirilen sürenin de önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr.  Esen, “Bu sürenin haftada 55 saatin üzerinde olması, 35 ila 40 saat olmasına göre kalp krizi riskini artırıyor. Burada oturma süresinin uzun olması (günde 11 saati geçmesi) kalp damar hastalığı riskini 3 kat artırıyor. Ortalama yaşam süresini ise 3.5 yıl azaltıyor. Oturma ile sigara tüketiminin de söz konusu olması, özellikle evden çalışanlarda ciddi bir sorun olarak ön plana çıkacaktır. Bunun yanında sürekli olarak enerji içeceklerinin tüketilmesi, oturma esnasında sürekli atıştırmalıkların tüketilmesi de kilo sorunu haline gelebiliyor” değerlendirmesinde bulundu. Kişilerin sessiz sedasız kalp krizi geçirebileceğini hatırlatan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Esen, “Özellikle ailesinde çok erken yaşta kalp krizi vakası olan kişilerin benzer yaşlarda mutlaka kalp kontrollerini yaptırması gerekiyor. Sigara, kolesterol, tansiyon, şeker, fazla kilo, hareketsizlik gibi hastalık yapıcı etkenlerle mutlaka savaşmalıyız” dedi. İstanbul’da ise trafiği en gürültülü yerlerinin başında, Şişli, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçeleri geliyor.

Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    23 bin çocuk sokaklarda çalıştırılıyor

    Trafik gürültüsü kalp riskini artırıyor
    📷

    Mehmet Kutlular Ağabeyimizin Dilinden Hizmet Hatıraları: Yazı dizileri, röportajlar, videolar

    Endonezya ve Doğu Timor'da ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Suudi Arabistan, Umre ve Kabe'de namaz için yeni şartlarını açıkladı

    'Tahmin edilmesi zor parola kullanın, iki aşamalı doğrulamayı aktif hale getirin'

    Myanmar'da kan durmuyor: Darbe gösterilerinde ölü sayısı 570'e yükseldi

    'Teravihi camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik'

    Gündem hukuk ve demokrasi olmalı
    📷

    14. Risale-i Nur Kongresi büyük ilgi gördü: Türkiye’nin ihtiyacı adil hukuk, hürriyet ve adalet

    Donbas'ta sıcak saatler: Rusya yanlısı ayrılıkçılar saldırdı, 1 Ukrayna askeri öldü

    Virüs 1 dakikada bulaşıyor

    ‘Kademeli normalleşme’ başarısızlıkla sonuçlandı

    Küresel salgında dünya genelinde son durum

    'Kesinlikle art niyetli bir girişimdir'

    Muhammed Furkan Özbek'ten 2 altın madalya

    İngiltere'de tüm mağazalar, spor salonları, restoranlar ve kuaförler açılıyor

    AB'den Türkiye'ye önemli ziyaret

    Fenerbahçe'den kritik 3 puan

    Diplomalar çöp oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kutlular Ağabeyimiz vefat etti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Yeni “fişleme yasası”
    Ahmet BATTAL

    İzninizle Sayın Genel Başkan vekili...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur Kongresi’nden adalet ve hürriyet vurguları
    Süleyman KÖSMENE

    Kâbe’yi gördüğünde yapılan duâ
    Ali FERŞADOĞLU

    Darbelere karşı tedbirinizi aldınız mı?
    Genel

    Gündem hukuk ve demokrasi olmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fikirde mağlup düşen zorbalar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.