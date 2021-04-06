Trafik gürültüsü kalp riskini artırıyor

Prof. Dr. Ali Metin Esen, “Dünya Sağlık Örgütü’nün raporu, her türlü trafik gürültüsünün kalp hastalığı riski ile güçlü bir ilişkisi olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün trafik gürültüsü ve kalp sağlığı ilişkisi hakkındaki raporu hatırlatan Kardiyolog Prof. Dr. Ali Metin Esen, “Dünya Sağlık Örgütü’nün epidemiyolojik çalışma sonuçlarını değerlendirdiği komisyon raporu, her türlü trafik gürültüsünün kalp hastalığı riski ile güçlü bir ilişkisi olduğunu ortaya koyuyor” dedi. Kardiyolog Prof. Dr. Ali Metin Esen, gürültü ile kalp rahatsızlığı arasındaki bağlantıya işaret ederek uyarılarda bulundu.

Anksiyete ve kaygı da artıyor

Artıgerçek’deki habere göre araç trafiği başta olmak üzere demir ve hava kaynaklı tüm gürültü kaynaklarının risk oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Esen, “Trafikte meydana gelen tüm gürültü kaynakları 50 desibelden itibaren her 10 desibelde bir kalp damar hastalığı riskini yüzde 8 ila 10 oranında artırıyor. Bu gürültünün özellikle kan basıncını yükselterek, ritim bozukluklarına sebep olarak, gece uyku düzenini bozarak, anksiyete ve kaygıyı artırarak bu sonuçları doğurduğu biliniyor. Örneğin bir havalimanı, demiryolu, karayolu yakınında oturan ve yoğun gürültüye maruz kalan kişilerde kalp damar hastalığı riski sonraki yıllarda artabilir” dedi.

İstanbul’un en gürültülü ilçeleri

Araştırma sonuçlarına göre işyerinde geçirilen sürenin de önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Esen, “Bu sürenin haftada 55 saatin üzerinde olması, 35 ila 40 saat olmasına göre kalp krizi riskini artırıyor. Burada oturma süresinin uzun olması (günde 11 saati geçmesi) kalp damar hastalığı riskini 3 kat artırıyor. Ortalama yaşam süresini ise 3.5 yıl azaltıyor. Oturma ile sigara tüketiminin de söz konusu olması, özellikle evden çalışanlarda ciddi bir sorun olarak ön plana çıkacaktır. Bunun yanında sürekli olarak enerji içeceklerinin tüketilmesi, oturma esnasında sürekli atıştırmalıkların tüketilmesi de kilo sorunu haline gelebiliyor” değerlendirmesinde bulundu. Kişilerin sessiz sedasız kalp krizi geçirebileceğini hatırlatan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Esen, “Özellikle ailesinde çok erken yaşta kalp krizi vakası olan kişilerin benzer yaşlarda mutlaka kalp kontrollerini yaptırması gerekiyor. Sigara, kolesterol, tansiyon, şeker, fazla kilo, hareketsizlik gibi hastalık yapıcı etkenlerle mutlaka savaşmalıyız” dedi. İstanbul’da ise trafiği en gürültülü yerlerinin başında, Şişli, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçeleri geliyor.