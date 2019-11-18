İİT Helal Expo ve 5. Dünya Helal Zirvesi, “Tüm Nesiller için Helal: Ailenin ve Gençliğin Önemi” temasıyla 28 Kasım-1 Aralık’ta misafirlerini ağırlayacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) faaliyetleri kapsamında düzenlenen “7. İİT Helal Expo ve 5. Dünya Helal Zirvesi”, 28 Kasım-1 Aralık’ta, “Tüm Nesiller için Helal: Ailenin ve Gençliğin Önemi” temasıyla İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Yiyecek-içecek, gıda işleme-paketleme, “hotel, restaurant, cafe” (HORECA), kozmetik-kişisel bakım, sağlık ürünleri, İslami finans, medya, kamu kurumları, helal belgelendirme, sivil toplum kuruluşları ve eğitim alanında, 4 gün boyunca 50 ülkeden 400’e yakın profesyonel katılımcıyı, 40 bine yakın ziyaretçiyi ve 9 bine yakın yabancı delegeyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Helal gıda pazarı gittikçe büyüyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Helal Zirvesi Organizasyonu Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, Müslüman nüfusunun hızla arttığını belirterek, buna bağlı olarak da tüketim ihtiyaçlarının yükseliş gösterdiğini kaydetti. Ete, “Ülkemiz helal hassasiyetinin yüksek olduğu sayılı ülkelerden. Dünyada her geçen yıl helal konusunda farkındalık artarken ortak standartların varlığının önemi hissediliyor. Türkiye’de ortalama 15 milyar dolara yaklaşan helal gıda pazarı, her yıl yüzde 100 büyüyor. İç pazarın bu yıl yaklaşık 30 milyar doları bulmasını bekliyoruz. Türkiye ihracat tarafında ise hızlı bir büyüme yaşıyor ki bu da bizim için son derece sevindirici” değerlendirmesinde bulundu.

25 ülkeden 400 firma

Ete, Afganistan’dan Cezayir’e, İngiltere’den ABD’ye, 25 ülkeden katılan 400’ü aşkın firmanın, fuarda, satın alma heyetleri ve yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı bulacağını kaydetti. Açıklamada verilen bilgilere göre, 5. Dünya Helal Zirvesi’nde bu yıl da 100’e yakın yerli-yabancı konuşmacı helal sertifikalandırma ve diğer helal sektör konularında sunumlar gerçekleştirecek. Sektörün önemli isimleri Dünya Helal Zirvesi’nde, ortak helal standartlarının önemi, mevcut dünya helal pazarının karşılaştığı zorluklar, fırsatlar ve olası çözümler, İslam ekonomisinde yeni trendler ve helal yaşam tarzı gibi pek çok konuları değerlendirmek üzere bir araya gelecek.