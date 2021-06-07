Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarının aşılama süreci başladı

İstanbul'daki sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm öğretmen ve eğitim çalışanları için aşılama sürecine başladı.

'Tüm öğretmenler ve eğitim çalışanlarına aşı randevusu verilmeye başladı' Aşı randevularını alan öğretmenler ve okul çalışanları, aşılarını olmak için Sancaktepe de bulunan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine geldi. Sırayla aşı alanlarına alınan öğretmenler önce görevlilerin verdiği formları doldurdu. Aşı olacakları kabine giren öğretmenler, aşılarını olduktan sonra herhangi bir olumsuz duruma karşı bir süre hastane bahçesinde bekledi. AA

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