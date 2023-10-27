Uyuz vakaları artıyor - 'Tokalaştığınız zaman uyuz bulaşmaz'

Uyuz vakaları dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artıyor.

İstanbul’da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bir günde 40’a yakın kişi uyuz şikayetiyle başvuruyor... Deride kaşıntıya ve döküntülere yol açan uyuz hastalığıyla ilgili nelere dikkat edilmeli? İşte tavsiyeler. Uyuz vakaları hem dünyada hem de Türkiye’de artıyor. Ümraniye eğitim araştırma hastanesine günde 30-40 uyuz hastası başvuruyor. Ortaya çıktığında tüm aile bireylerinin tedavi olması gerekiyor. Hastalık, deri temasıyla bulaşıyor. Uyuzun bulaşması için en az 20-30 dakika temas gerekiyor. Bir kişide uyuz çıktığında, ailesindeki herkesin, kaşıntı olmasa da aynı tedaviyi uygulaması gerekiyor.

Tokalaştığınız zaman uyuz bulaşmaz

Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erhan Ersoy, “Uyuzu olan bir kişiyle tokalaştığınız zaman uyuz bulaşmayacaktır. Ama aynı kişiye de on beş yirmi dakika el ele tutuşmanız bu virüsün bulaşmasına yol açabiliyor. Ortak verilen eşyalarla da bulaşma söz konusu olduğu için aynı evde yaşayanların tedaviye aynı anda başlamaları önemli” dedi.

(TRT Haber)