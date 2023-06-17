Evden çalışma kalıcı şekil bozukluklarına sebep olabilir

Yapılan bir araştırma, Kovid-19 döneminde oldukça yaygınlaşan evden çalışmanın uzun süre devam etmesi halinde kalıcı şekil bozukluklarına neden olabileceğini ortaya koydu.

Dailymail’in haberine göre, Furniture at Work araştırmacıları, evden çalışan insanların 70 yıl sonra neye benzeyeceklerine dair bir çalışma yaptı. Araştırma ekibi, İngiltere’de evden çalışanların üçte birinin evlerinde özel bir çalışma alanı olmadığını tespit eden Leeds Üniversitesi araştırmasını kullanarak “Anna” adını verdikleri sanal bir karakter oluşturdu. Furniture at Work araştırmacıları, “Anna, sürekli teknolojik cihazlar kullanması, uzun süreler ekrana bakması ve uygun olmayan duruşu nedeniyle birçok fiziksel bozuklukların yanı sıra muhtemelen akıl sağlığı sorunlarıyla da karşı karşıya kalacak.” ifadelerini kullandı. Çalışmada, “Anna”nın yatakta çalışması nedeniyle sırtının kamburlaşarak omuzlarının şeklinin bozulacağı, sürekli ekrana bakmaktan gözlerinin kızararak şişeceği ve uzun saatler fare tutmaktan ellerinin pençe şeklini alacağı kaydedildi. AA

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