Virüs 100 gün yaşıyor

İçme suyu, atıksu ve kanalizasyon şebekesinde ortaya çıkabilecek Kovid-19 riskine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda çarpıcı bilgilere yer verildi.

Tımeturk’deki habere göre raporda, Kovid-19’un henüz su ve atık su yoluyla insana bulaştığını gösteren bir çalışma olmadığına dikkat çekilmesine karşın koronavirüs türlerinin parçalanmış halde musluk suyunda 10 gün, atık sularda ise 100 gün kalabileceği belirtildi. Kovid-19 ve diğer korona türlerinin klora karşı oldukça savunmasız olduğu aktarılan raporda, “Etkili bir dezenfeksiyon için 30 dakikalık bir temas süresinin ardından minimum 0,5 mg/L bakiye klor konsantrasyonu yeterlidir. İletim ve dağıtım hatlarında da bakiye klor bulunduğundan emin olunmalıdır” denildi.

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