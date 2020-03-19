Virüsten nasıl korunuruz?

Amerika’daki Türk Doktor Vedat Obuz, koronavirüsten korunma yollarını anlattı.

Obuz, “Hastalığı önleme yolları olarak çamaşır suyunu sulandırdıktan sonra paspasla evi silmek faydalı olacaktır. Sirke özellikle sebzelerde, yiyeceklerde etkilidir. Eskiler sirkeyi bir tasın içerisinde kaynatarak havadaki mikrobu kırardı. En önemli yerlerden birisi kapı tokmaklarıdır. Evde en azından bir iki defa dokunduğumuz yerlerin silinmesi gerekiyor.

Burnun temizlenmesi de önemli. 500 ml’lik su şişelerinin içine bir çay kaşığı tuz koyarak hipertonik bir tuzlu su oluşturulmalı. Hipertonik tuzlu su bakteri ve virüs barındırmaz. İslam’da biz 5 defa abdest alıyoruz. Aynı abdest alır gibi günde 6 defa buruna 3er defa çekerseniz orada hasta etmeye hazır olan virüsü etkisiz hale getirmiş olursunuz. Ayrıca hasta olan kişinin maske kullanması gerekiyor. Özellikle ateşi olan kişiler kullanmalı” dedi.

Elimizi sık yıkayacağız

“Bir başka tavsiyem de Paça çorbası” diyen Obuz, “Çiğ sarımsak paça çorbasıyla bağışıklık sisteminin direncini virüse karşı arttırır. Bir başka önerim de kemik suyu. Bunların yanında toz vitamin C ve vitamin D-3 tavsiye ediyorum. D-3 vitaminini daima K-2 vitaminiyle dengelenmesi için birebir oranda tüketilmesini tavsiye ediyorum. Bağışıklığı kuvvetlendiren herkesin düşünemediği bir başka yöntem de var. Terlemeyi yaptıran egzersiz. Egzersiz yaptığımız zaman vücudumuzun lenfatik sistem dolaşımını hızlandırıyoruz. Terlemeyle toksinleri atıyoruz. Her türlü enfeksiyonu önlemede en önemli unsurlardan bir tanesi doğru bir şekilde elleri yıkamak. Yani sıcak su ve sabunla en az 20 saniye elleri yıkamak. Kısaca özetlemek gerekirse korunacağız, hijyene dikkat edeceğiz, toplu olan yerlerden uzak duracağız, akşam gün batımından sonra dışarılarda fazla bulunmayacağız çünkü virüs oranlarının havada en fazla olduğu zamanlardır. Elimizi sık yıkayacağız” şekline konuştu.

İstanbul – Yeni Asya