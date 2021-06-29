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29 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Babalar Günü’nün düşündürdükleri

ALAEDDİN ERDOĞAN
29 Haziran 2021, Salı
(Çocuklarıma aynı zamanda bir özür borcu mektubumdur)

İyi eşler iyi çocukları, iyi çocuklar iyi geleceği inşa ederler. Bunun ilk adımını evlilikte doğru eş seçimi teşkil eder. İyi eş nedir? Ahlâklı, saygılı, sorumluluk sahibi, özgüven ve öz eleştirel bakış açısına sahip, empati yapabilen kişidir.

Evlilik işi; tek başına cinsellik ve soy sop devam ettirme amaçlı yapılacak bir eylem değildir. Genellikle ebeveynler; çocuklarının bir an önce evlenmelerini istediklerini söylerler. Mutsuz evlilikler, sorunlu aileleri oluşturur. Sorunlu ve sorumsuz aileler, sorunlu çocukları oluşturmaktadır. 

Anne baba olmak için; belli düzeyde bilgi, tutum ve beceri donanımına sahip olunmalıdır. Günümüzde bu mantık evliliği olarak da tanımlanmaktadır. Mantık evliliği; eş adaylarının kültür ortaklığı, geleceği tasarım anlayış birliği, duygusal bağlılık gibi ortak noktalar anlaşılmalıdır.

Evlilik sonsuz mutluluk veya sonsuz mutsuzluk yolculuğudur. Bu yolculukta; sabır, özveri ve uzlaşmayı gerektirir. Hayat; tekrarı ve provası olmayan bir filmdir. Bu filmde kimse, kimsenin hayatını işkenceye dönüştürme hakkına sahip değildir. Evlilik işi; hatır için yapılacak bir eylem olamaz.

İyi insan, iyi gelecek; mutlu aile içerisinde gelişir. Zira çocukların kişilik gelişimleri, büyük oranda ailede gerçekleşmektedir. Anne baba çocuklar için rol model olduklarını unutmamalıdır. Çocuk gelişimi hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Çocuklarına mutlu olmayı, doğruluğu, çalışkanlığı, anlamlı yaşamayı, geleceğe hazırlanmayı öğretmelidir. Mutluluğun parayla satın alınabilecek bir meta olmadığı; değerlerle donanıp, duyguları doğru yöneterek kazanılacak bir servet olduğu öğretilmeli.

Ne yazık ki birçoğumuz; evlilik bilincine sahip olmadan, anne baba hatırına, geçici hevesle evlenip çoluk çocuk sahibi oldular. Çocukların temel ihtiyaçlarını karın doyurmak olarak gördüler. Çocuklarının zihnî, hissî ve sosyal gelişim ihtiyaçlarını dikkate almadılar. İlgi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre onları hayata hazırlamadılar. Özenle rehberlik hizmeti sunamadılar. Oysa belli bir rota üzerinde yol alarak, mutluluk diyarına daha kolay ulaştırılabilir, daha iyi hayat inşa ettirilebilirdi.

Birçoğumuz babalığın farkına dede olunca vardık. Dede olmak kolay, külfetsiz gül bahçesinde gül koklamak gibi bir şeydir. Birçoğumuz çocuklarımızın farkına, ya mezuniyet törenlerinde veya evlilik merasimlerinde vardık.

Ömür, süresi belli olmayan bir armağan olmakla birlikte;

- 0 - 6 yaş aralığı; daha çok ana baba etki ve yetkisinde,

- 6 - 25 yaş aralığı; şahsî gelişim ve donanımını sağlama,

- 25 - 45 yaş aralığı; iş deneyimi, eş seçme, iş kurma,

- 45 – 70 yaş aralığı; üretim yapma, katma değer ortaya koyma,

- 70 – 85 yaş aralığı; sağlığına dikkat etme, kendini taşıma planlaması yapılmalıdır.

Sağlıklı bir toplum yapılanması ve gelecek inşası için; ana baba okulu açılmalı veya lise, üniversite müfredatına;

- Hayatı tanımlamak, gelecekle ilgili misyon ve vizyon belirleme,

- Eş seçiminde dikkat edilecek hususlar,

- Sağlıklı yaşama kültürü için bilgi, tutum ve beceri kazandırma,

- Çocuk gelişim ödevleri ile ilgili projeler hazırlamak,

- Anne- baba olmanın getirdiği sorumluluklar,

- Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak,

- Çeşitli hobiler edinmek (Kitap okuma, şiir dinletisine katılmak)

- Güzel sanatlarla ilgilenmek (müzik, resim, turizm v.s)

- Panel, sempozyum, konferanslara katılmak,

- Gelişim, eğitim ve sosyal psikoloji konularına yer verilmelidir.

Güvenli bir geleceğin inşası için en önemli yatırımın; çocuk ve gençler üzerinde yapılması gereği akıldan çıkarılmamalıdır.

Çocuklarımız bizi affeder mi? Bilmiyorum. Fakat, onların bizim düştüğümüz hatalara düşmemelerini umuyorum. Bütün çocuklarımıza sevgilerimle...

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