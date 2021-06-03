"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İdeolojik ve kirli siyaset girdabındaki toplum

ALAEDDİN ERDOĞAN
03 Haziran 2021, Perşembe
Toplum hayatının sağlıklı gelişmesi; sağlıklı siyasî hayatın egemenliği ile gerçekleşir. Herkes geleceğinden emin olmak ister. Bunun için de geleceğe yönelik yatırım yapar. Eğitim alarak; bilgi, tutum ve beceri kazanır. Bilir ki belli bir süre sonra istikrarlı bir hayat idame edebilecektir.

Toplumdaki huzur ve mutluluğun yolu; hak, hukuk, adalet, güven ve barıştan geçmektedir. Demokrasi beşerî sistemler içerisinde en âdil ve kabul gören yönetim sistemidir. Günün ihtiyaçları dikkate alarak gerekli yatırımların yapılması, insan kaynaklarının buna göre hazırlanması ve refahın âdilane paylaşımı ile gerçekleşir.

Öğretmenlik yaptığım ilk yıllarda eğitim sisteminden memnun olmadığım için, A.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Program Geliştirme Lisans tamamlama programına katıldım. Ancak çeşitli sebeplerle eğitime ara vererek askerlik görevine intisap ettim. Bilâhare askerlik sonrası G. Ü. Eğitim Bilimleri bölümünü okuyarak, MEB Özel Eğitim Daire Başkanlığı’nda eğitim uzmanı olarak görev aldım. İlk dikkatimi çeken durum Alt Özel sınıfların oldukça fazla olmasına rağmen Üst Özel sınıfların yokluğu idi. Oysa normal dağılım eğrisine göre öğrencilerin eşit sayıda olma gereğidir. Bu durum bize üst özel sınıf öğrencilerinin göz ardı edildiğini göstermektedir. Eğitim süreci uzun soluklu ve istikrarlı çalışmayı ve değerlendirmeyi gerektiren bir süreçtir. Bu süreci ideolojik düşüncelerle yapılandırmak ve yönetmeye çalışmak; başarıyı felç eder ve sistemi çökertir. Eğitim sisteminin genel ilkelerinden birisi de yönlendirmektir. Ne yazık ki hâlâ gerçek anlamda çocuklar hayata ve mesleğe yönlendirmemekte, ideolojik savrulmalarla okullaşmaya gidilmektedir.

Siyaset hayatın her anını ve alanını kuşatan hizmet alanıdır. Bu alandaki hizmete kendini adayanlar; millet menfaatini esas almalıdır. Aksi takdirde siyaset kirlenir. İdeolojik ve kirli siyaset girdabındaki toplum, adalet ve güven duygusunu kaybeder.

Bu gün yaşanan; ideolojik ve kirli siyaset girdabından çıkmak elzemdir. Bunun da yolu temiz toplum, temiz siyaset anlayışına yönelik düzenlemelerdir. Bu ülkede herkes eşit haklara sahip, hür seçme ve seçilme tercihine sahiptir.

Ülkeler dış dinamiklerden ziyade iç dinamiklerle gelişir ve zenginleşir. Unutulmamalıdır ki “el atına binen çabuk iner”, “karşılıksız para alan, emir de alır”. Ekonomik hürriyeti olmayanın; sosyal ve kültürel hürriyeti de olamaz.

Ortak akılla oluşturulacak eğitim ve siyaset politikası ile çağın problem ve ihtiyaçlarına cevap aranmalıdır. Hak ve sorumluluklarını bilmeyen ve yanlışlıkları sorgulamayan taraftarlar; yetki verdiklerini müstebit yaparlar. İstibdat; gelişim ve değişimin en büyük düşmanı, çağdaş dünyanın yüz karası yönetim anlayışıdır.

Çağın en belirgin hastalıklarından birisi de; doyumsuz hırslarına kapılıp her şeyi sahiplenmek, başkalarına hayat hakkı tanımamaktır. Hayat fani, ölüm anidir. Burada Mahzun’un şarkı sözü hatırlanmalı: Hepimiz kardeşiz/Bu öfke ne diye. Yaşamak dururken/ Bu kavga ne diye.

Allah milletimize basiret versin. 

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küresel salgında son gelişmeler

    Tek partiyle demokrasi de, huzur da olmaz

    'Ya işini yap, ya sandığı getir'

    Başörtüsü ayrımcılığına yargı engeli

    Basın İlan tartışması büyüyor

    'Ekran bağımlılığı aile-çocuk ilişkisini bozuyor'

    Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümeti kuruyor

    Eğitimde kopuşlar hızlandı

    Dünya genelinde aşılama devam ediyor: Türkiye'de ve dünyada son durum?

    Avusturya’da tepki çeken çirkin görüntü!

    Tatar: Rum kesimiyle tüm geçiş kapıları 4 Haziran'da açılacak

    İsviçre, 'riskli ülkeler' listesinden Türkiye'yi çıkardı

    İsrail'e ABD kamuoyunun desteği azaldı

    7 bin 181 vaka kayda geçti

    MGK bildirisi açıklandı

    TFF, yabancı futbolcu sayısına ilişkin kararını açıkladı

    Devrik lider “bilinmeyen bir yere” götürüldü

    Mermer ocağı için ahırlarını yaktılar

    Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması

    Sri Lanka'da çevre felaketi: Tonlarca kimyasal kıyıya vurdu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sıra “tek parti”ye mi geldi?!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tek partiyle demokrasi de, huzur da olmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Rüyâ ile gelen hidayet (2)
    Ahmet BATTAL

    Bediüzzaman ve demokrasi-3
    Cevher İLHAN

    Eğitimde zikzaklı fiyasko
    Faruk ÇAKIR

    Marmara’yı öldürdük mü?
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslümanları “manevî deli” yapan siyaset
    Mikail YAPRAK

    “Etrafına toplandığımız hizmet-i Kur’ânîye”
    Genel

    Küresel salgında son gelişmeler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.