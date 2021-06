Kaybettiklerimizle kaybolmayalım

Kim bilir kaç karanlık gece, aydınlık güne döndü.

Kaç zemheri kışı, baharla kovuldu. Gecenin en karanlık anı, sabahın aydınlığına en yakın andır. Hayat varsa, umut da vardır. Ne var ki her dönemin kendine göre bir kaderi vardır. Her zorluk içinde bir kolaylık, her kolaylık içinde bir zorluk vardır. Bunların her birisi, hayat okulunda bir ders niteliği taşır. Zorluklar; sağlam iradeli, güçlü kişiliklerin olgunlaştırıldığı iklimi oluşturur. Yokluklar varlıkların kıymetini, hastalıklar sağlığın değerini öğretir. Kaybettirir üzer, buldurur sevindirir.

Hayat dengedir. Denge bozulduğu zaman; sağlık, adalet, hak, hukuk, huzur ve mutluluk da bozulur. Denge, hayatı devam ettiren güçlü kanundur. Bu kanun, söz konusu olan her sistemde geçerlidir. Kâinat büyütülmüş bir insan sistemi, insan ise küçültülmüş bir kâinat sistemidir. Her sistemin girdisi ve işlemi vardır. Eğitim de; uzun vadeli, oldukça pahalı ve değerli yatırım aracı ve insan yetiştirme sistemidir. Bu sistemde; girdiler, işlemler, çıktılar ve değerlendirme aşamaları vardır. Biz bu sisteme açık sistem diyoruz. Açık sistemin her aşamasında değerlendirme vardır. Değerlendirme, sistemin sigortasıdır. Değerlendirmesi olmayan sistem çöker. Ölçütü olmayanın ölçümü, ölçümü olmayanın değerlendirilmesi yapılamaz. Nitelikli insan yetiştirmede ölçütler yüksek tutulmalıdır. Yüzde ellilik eğitimin davranışa dönüşme şansı çok düşüktür. Hanginiz yüzde ellilik bilgi ve beceriye sahip bir doktora ameliyat olmak ister. Onun için denmemiş mi; yarım doktor candan, yarım hoca dinden ve bilgiden eder. Eğitim sisteminin amacı; bilgi, tutum ve beceri donanımı ile nitelikli insan yetiştirmektir. Bu nitelikler; insanın kendisini geliştirmesine, eyleme geçmesine ve istenilen davranışı göstermesine katkı sağlamadır.

Devlet de başlı başına vatandaşlık bağıyla bağlı, seksenbeş milyon insanın sahibi olduğu anayasal bir sistemdir. Bu sistemde vatandaşların devlete, devletin de vatandaşlara karşı hak ve sorumlulukları vardır. Herkes hak ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Herkes devletin eşit paydaşıdır. Hiçbir yetkilendirilmiş görevli kamu vicdanına hesap vermekten azade değildir. Denetlenemeyen her sistem, pimi çekilmiş bombadır.

Kaybettiklerimizden bazıları;

Adaleti kaybettik. Geciken adalet, adalet değildir.

İşlevsel millet meclisini kaybettik. Milletvekilleri kamu vicdanını rahatlatamıyor.

Güveni kaybettik. Devlet başta olmayınca; kuzgun leşte dolaşıyor, illegal ite racon kesiyor.

Sevgi ve saygıyı kaybettik. Ya dövüyor, ya sövüyoruz. Olmadı üstünde tepiniyoruz.

Helâl haram hassasiyetini kaybettik. Açgözlülükle, bulduğumuzu sorgulamadan götürüyoruz.

Liyakati kaybettik. Her makam, mevki benim. Zinhar benden olmayana su dahi verilmeye!

Değerleri, ölçüyü ve pusulayı kaybettik. Pusulasız gemilerin akıbetini, denizin derinliklerinde görebilirsiniz. Kanun kuvvette değil, kuvvet kanunda olmalıdır.

Aklımızı kaybetmeden, kaybettiklerimizi bulmalıyız. Bulalım ki; torunlarımız için bırakılan emanete ihanet etmemiş olalım. Tarihe not düşelim ki; kendimizi savunabilelim.