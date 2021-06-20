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20 HAZİRAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Vazife başına koş

Ali ATAÇ
20 Haziran 2021, Pazar
Cenab-ı Hak (cc) nezdinde din-i hak İslâm’dır. Risale-i Nurlar; Kur’ân hakikatleridir.

Elimde Risale-i Nur’dan bir kitap. Elimdeki kitap içinde nur var. Eğer kitabı okursam nurlanabilirim. Aklım, kalbim, ruhum ve bütün duygu ve lâtifelerim nurlanabilir. Tıpkı elektronik bir cihazın elektrik prizine takılması ve şarjının sağlanması ya da enerji kaynağına takılan elektronik cihazlar gibi.

Güneş de bütün dünyayı ve kâinatı aydınlatmaktadır. Ama güneş vücut organlarının ancak dış kısmını aydınlatabiliyor. Güneş Cenab-ı Hakk’ın (cc) Nur isminin gölgesine ait bir maddî tecellisidir.

Risale-i Nur ise, güneşin aydınlatamadığı vücuda ait duygu ve lâtifelerin içini ve iç yüzlerini de manevî olarak aydınlatmaktadır.

Risale-i Nur “Hem iman hakikatlerinin izahı olduğu için, hem ilim, hem marifet, hem ibadettir.” 1 Öyle ise biz Risale-i Nur ile nurlanalım.

Ey dünyaya dalan nefis! Dünya senin ve senin tasarrufunda sanıyorsun. Eşim, işim ve evim ve çocuklarım diyorsun.

Geçen ömürden geriye elinde kalan günleri sermaye olarak biliyor ve ona göre hayal ediyorsun. Halbuki gerçekte dünkü baban ve bugün ölüp giden ve ölmüş ise, şayet yarın için artık meydan da yok demektir.

Evet, “Dünkü gün senin elinden çıktı, yarına, ise elinde senedin yok ki ona malik olasın’’. Ey insanlar, hakikî ömrünü bulunduğun gün bil ve vazife başına koş.

DİPNOTLAR:

1- Emirdağ Lâhikası, s. 217.

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