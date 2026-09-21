Risale-i Nur Enstitüsü’nde yeni dönem hazırlıkları

Risale-i Nur Enstitüsü Akademi Kurulu, 19 Eylül 2026 tarihinde İzmit Başiskele’de gerçekleştirdiği toplantıyla önümüzdeki dönemin ilmî, akademik ve yayın faaliyetlerini kapsamlı biçimde değerlendirdi.

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, geleneksel hâle gelen Risale-i Nur Kongrelerinin yirmincisinin ana temasının belirlenmesiydi. Yapılan müzakereler sonucunda 20. Risale-i Nur Kongresi’nin ana konusunun “Risale-i Nur’un İkinci Yüzyılında Yeni Bir İnsanlık ve Medeniyet Tasavvuru” çerçevesinde şekillendirilmesi kararlaştırıldı.

Bu başlığı özellikle önemli buluyoruz. Çünkü Risale-i Nur’un telifinin üzerinden bir asır geçerken, artık yalnızca geçmiş yüz yılın birikimini değerlendirmek değildir; bu eserlerin insanın, toplumun ve medeniyetin geleceğine ilişkin ortaya koyduğu esasları yeni yüzyılın meseleleriyle birlikte ele almak gerekiyor. İnsanlığın savaşlardan çevre krizlerine, ahlâkî problemlerden teknolojik dönüşüme, yalnızlaşmadan anlam arayışına kadar çok yönlü sorunlarla karşı karşıya bulunduğu bir dönemde Risale-i Nur’un insan ve medeniyet tasavvurunun akademik bir zeminde tartışılması değerli bir çalışma olacaktır.

Toplantının ikinci önemli başlığı, Risale-i Nur Enstitüsünün akademik yayınlarından Köprü dergisinin gelişimi, yayın politikası ve gelecek dönem planlaması oldu. Köprü’nün ilmî ve fikrî birikiminin geliştirilmesi, yeni araştırmaların teşvik edilmesi ve özellikle genç akademisyenlerle daha güçlü bağ kurulması üzerinde duruldu.

Akademi Kurulu ayrıca Risale-i Nur Enstitüsünün yıllık faaliyet planını değerlendirdi. Enstitünün gerçekleştireceği kongre, seminer, panel, araştırma ve yayın çalışmalarının daha planlı ve birbirini tamamlayan bir anlayışla yürütülmesi gündeme alındı.

Ankara Risale-i Nur Enstitüsü Şubesinin düzenlemeyi planladığı makale yarışması da toplantıda ele alınan başlıklardan biri oldu. Bu tür çalışmaların özellikle genç araştırmacıların Risale-i Nur üzerine ilmî çalışmalar yapmasını teşvik etmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz.

Toplantıda ayrıca Risale-i Nur’un neşir tarihi ve nüsha birliğinin sağlanması konusu ayrıntılı biçimde ele alındı.

Eserlerin telifinden bugüne uzanan neşir sürecinin ilmî ve tarihî belgeler üzerinden araştırılması; farklı baskı ve nüshaların karşılaştırılması, metinlerin güvenilirliğinin korunması ve okuyuculara ortak ve sağlam bir metin zemini sunulması açısından önemli bir çalışma alanı olarak değerlendirildi.

Nüsha birliği meselesi, sadece teknik bir yayıncılık konusu olarak görülmemelidir. Risale-i Nur gibi geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan eserlerde metin güvenilirliğinin, kaynak bütünlüğünün ve neşir esaslarının korunması; hem akademik çalışmalar hem de gelecek nesillere doğru ve sağlıklı bir metin aktarımı bakımından önem taşımaktadır.

Bu çerçevede yapılacak çalışmaların, neşir tarihinin belgelenmesiyle birlikte yürütülmesi daha kalıcı ve güvenilir bir ilmî zemin oluşturacaktır.

Son gündem maddelerinden biri ise Akademi Kurulunun Yeni Asya TV ve Yeni Asya Neşriyat çalışmalarına sağlayabileceği katkılar oldu. Akademik birikimin yayıncılık ve dijital medya imkânlarıyla daha geniş kesimlere ulaştırılması konusunda yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Risale-i Nur Enstitüsünün yeni dönem faaliyetlerini, birbirinden bağımsız çalışmalar olarak düşünmemek gerekiyor; araştırma, yayın, kongre, akademik üretim ve medya faaliyetlerinin birbirini beslediği bütüncül bir yapı içerisinde değerlendirmek gerekiyor.

İkinci yüzyıla girerken ihtiyaç duyulan da geçmişin birikimini muhafaza ederken, onu günümüzün ve geleceğin meseleleriyle yeniden konuşturabilecek güçlü bir ilmî zemindir.

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Hepinize hayırlı ve bereketli bir hafta diliyoruz.