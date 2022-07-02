"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Zülfikar

Ali Demir
02 Temmuz 2022, Cumartesi
Zülfikar, Resûl-i Ekrem Efendimizin (ASM) Hz. Ali’ye (RA) verdiği meşhur çatal uçlu kılıç olup, ahir zamanın eşhas-ı mühimmesinden olan Mehdî’nin son savaşında bu kılıcı kullanacağı bazı kaynaklarda nakledilmiştir. (TDV İslam Ansiklopedisi)

Üstad Bediüzzaman Hazretleri ise, Risale-i Nur Külliyatından tanzim ettiği mühim bir eserine bu ismi vermiştir. Buna benzer tanzim edilmiş eserlere Külliyat içinde rastlanılmakta olup, bu risalelerin son kısımlarına Külliyat içinde neşredilmemiş bir kısım mektup ve risaleleri derç ettiği de anlaşılmaktadır. Asa-yı Musa, Tılsımlar, Nur Çeşmesi, Siracunnur gibi… Ve bu eser Yeni Asya Neşriyat olarak da 2017 yılında neşredilmiştir.

Üstad, Zülfikar Risalesi girişinde “Bu acib asırda ehl-i iman, Risale-i Nur’a ve ehl-i fen ve mektep muallimleri Asâ-yı Mûsa’ya şiddetle muhtaç oldukları gibi; hafızlar ve hocalar dahi Zülfikar’a şiddetle muhtaçtırlar” ifadesiyle bu mecmuanın ehemmiyetine dikkat çekmiş ve hususan diyanet sahasında hizmet görenlerin bu risaleye olan ihtiyaçlarını beyan etmiştir.

Zülfkarın girişinde “BU MECMUA, ÜÇ MAKAM VE BİR HÂTİMEDİR” yazılmış ve muhteva olarak, Onuncu Söz, On dokuzuncu Mektub ve Yirmi Beşinci Söz; Mu’cizat-ı Kur’aniye Risalesi ve Zeyillerinden bahsedilmiştir. Ve yine Üstadın ifadesiyle “..i’caz-ı Kur’ânî bahsindeki ekser ayetlerin medar-ı şüphe ve itiraz olmuş aynı yerlerde, i’cazın lem’aları ve Kur’ân’ın güzel nükteleri ispat edilmiş” denilmektedir.

Bediüzzaman hazretleri bu mecmuaya Zülfikar ismini vermekle, Hz. Ali (RA) iki tarafı keskin ve çatal uçlu kılıcına izafeten, hem felsefi materyalist akımlara cevap, hem de en temel akideden olan, öldükten sonra dirilme yani haşir, Peygamberimiz (ASM) ve Kur’an hakkındaki şüpheleri izale etmek maksadını takip ettiği müşahede edilmektedir. Üstadın Hafızlar ve Hocalara özellikle tavsiye etmesindeki gayesi, ahir zamanda yaşanacak inkılaplar ve gelecek hücumlar karşısında ehl-i dinin sarsılmadan rahatlıkla cevap verebilmeleri için, onların ve dahi ehl-i imanın eline keskin bir kılıç manasında delillerle ispat edilmiş hakikatleri vermektir.

Zülfikarı baştan sona okuduğumuzda dikkatimizi çeken bir kısım ilave bahislerin var olduğunu görmekteyiz. Hassaten “Üçüncü Makam- Mu’cizat-ı Kur’aniye Risalesi ve Zeyilleri” bölümünde mevcut neşredilen Külliyat içinde bulamadığımız risalelerin bu mecmuanın bu bölümünde neşredildiğini görmekteyiz. Sathi bir nazarla bakıldığında Yirmi Beşinci Söz ve Zeyilleri gibi anlaşılan “ÜÇÜNCÜ MAKAM’ın Dördüncü Zeyli” içinde; Yirmi Dokuzuncu Mektubun Sekizinci Kısmından ve Üstadımızın tabiriyle, “…huruf-u Kur’âniye ne kadar muntazam, esrarlı ve manalı olduğunu gösteren RUMUZAT-I SEMANİYE namındaki sekiz küçük risalelerden” kısımlarının derç edildiği görülecektir.

Mektubat Mecmuasında 29. Mektub Sekizinci Kısmın RUMUZAT-I SEMANİYE olduğu ifade edildikten sonra “ileride neşredileceği” notuyla mecmuaya dahil edilmeyen bu risalenin sekiz remzinden, “ikinci Remiz ve Mühim Bir Zeyli, Üçüncü Remiz, Beşinci Remiz, Altıncı Remiz, Sekizinci Remiz” kısımları Zülfikar’da neşredilmiştir.

Meraklılarına istifadeye medar olması temennisiyle, Üstadımızın Zülfikar hakkındaki başka bir tarifine inşallah diye yazımızı noktalayalım:

“Bu mecmua büyük bir bahçedir. Her adam her meselesini, her meyvesini elde edemez. Ne kadar bilse kârdır. Baştaki kısımdan herkes ve nısf-ı âhirden ehl-i ilim tam istifade edebilir. Bütününü bilemedim diye vazgeçme, TEKRAR İLE OKU.”

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Silaha para çok açlığa yok

    Bal fiyatları da artacak
    📷

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı

    Ek gösterge ve öğrenci affıyla ilgili 'torba' kanun TBMM'de kabul edildi

    Sağlık hizmeti lüks hale geldi

    Yeni bir mutasyon mu geliyor?

    Eski futbolcuların kumar reklamlarında oynaması yasaklandı

    LGS sonuçları eğitimde eşitsizliğin göstergesi

    Yine çark ettiler

    DSÖ: Avrupa'da maymun çiçeği vakaları son 2 haftada 3'e katlandı

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kayarak düşme sonucu Uzman Çavuş Serkan Taşcı şehit oldu

    Daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz

    Tüm kamu görevlilerini dahil edin

    Lokantacılar da dertli

    Asgari ücret yüzde 30 ara zamla net 5 bin 500 lira oldu

    Milletvekili maaşına yüzde 40 zam

    Rusya'dan Odessa’ya füze saldırısı: 18 ölü

    Benzin ve otogazda indirim

    Hacı adayları cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı

    Bulgaristan ile Rusya arasındaki diplomatik gerilim

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masanın adı Demokrasi İttifakı olmalı
    Ahmet BATTAL

    Şuyuu vukuundan better
    Genel

    Silaha para çok açlığa yok
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’dan istifade ettiğim tarik
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dikkatsizlik ve gaflet” de aldatır
    Cevher İLHAN

    “Veto fırsatı”nı heba
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bal fiyatları da artacak
    MUHSİN BOZKURT

    Yaratılış ağacının meyvesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.