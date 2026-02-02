Mübarek Geceler-1: Peygamberimiz (asm) ile alâkalılar

İçinde bulunduğumuz ve “manevî ticaret mevsimi” olarak da adlandırabileceğimiz ve Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Şualar’da, “Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise Receb-i Şerif’te yüzden geçer, Şaban-ı Muazzama’da üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarek’te bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir’de otuz bine çıkar.” şeklinde tarif ettiği mübarek Üç Aylar dolayısıyla, Üç Aylardaki Cuma ve Ramazan geceleri hariç dört 4 mübarek gece hakkında bir değerlendirmede bulunmak arzusundayız.

Orijinal ismi Şuhur-u Selâse olan sevapların katlandığı, hayır hasenatın karşılığının kat kat ahirette verileceği bildirilmiş bu mübarek Üç Aylarda, manevî ticarette kazancın katlanması için biz Müslümanlara özellikle 4 tane gece tahsis edilmiştir. Bu 4 tane gece sırasıyla Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib Gecesi, Recep ayının 27. gecesi Mi’rac Gecesi, Şaban ayının 15. Gecesi Berat Gecesi ve Ümmetin ekseriyetinin kabul ettiği Ramazan ayının 27. Gecesi Kadir Gecesidir.

Bu mübarek gecelere dikkatle baktığımızda, bu geceleri iki gruba ayırarak inceleyebiliriz:

Birinci grup: “Levlake Levlake...” hakikatine mazhar yani Cenab-ı Hakîm’in “Habibim sen olmasaydın bu âlem, bu kâinat da olmazdı” hitabına muhatap olan Habibullah olan Peygamber Efendimiz (asm) ile alâkalı olan Regaib ve Mi’rac geceleridir.

Regaib Gecesi: Bir hadis-i Şerifinde Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Şu beş gecede yapılan dualar geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şaban’ın 15. gecesi, Cuma geceleri, Ramazan Bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi.” Bu gece, değerini, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (asm) bir cihette, görünen âleme teşrifi demek olan anne rahmine düşmesinden almaktadır.

Keza Bediüzzaman Emirdağ Lâhikasında bir mektubunda Leyle-i Regaib’in hususî rahmet müjdeleriyle kâinatın alkışladığı bir gece olduğunu bildiriyor: “…en muannide dahi Leyle-i Regaib’in kudsiyetini ve Hazret-i Risalet’in bir derece, bir cihette âlem-i şahadete teşrifinin umum kâinatça ve bütün asırlarda nazar-ı ehemmiyette ve Rahmeten lil-Âlemîn olduğunu ispat etti ve kâinat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi.”

Mi’rac Gecesi: Daha önceki Peygamber aleyhümüsselam Efendilerimizin mazhar olmadığı ve âhirzaman Peygamberi Hz. Muhammed’in (asm) mazhar olduğu Mi’rac mu’cizesinin gerçekleştiği Recep ayının 27. Gecesidir Mi’rac gecesi… Üstad Bediüzzaman Şualar’da bu gecenin Leyle-i Kadir hükmünde bulunduğunu ve manevî kazancın bire bin olacağını haber veriyor: “Leyle-i Mi’rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar.” (Şualar, s. 524.)

Bugünkü yazımızı Üstadın tebrik ve dua mesajı ile bitirelim: “Sizin Mi’racınızı tebrik ve Mi’rac Sahibinin (asm) Sünnet-i Seniyyesine sizi ve bizi tam muvaffak eylemesine rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyoruz.” (Kastamonu Lâhikası, s. 261.)

Amin amin, ecmain inşallah…