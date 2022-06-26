Barışmak ve musalaha etmek

Üstad Bediüzzaman Hazretleri ahir zamanın dehşetli fitnelerine karşı her şart ve zeminde talebelerini sözlü yazılı ikaz etmiş, yazılı kısmını da Lahika Mektubu olarak neşretmiştir.

Şartların çok ağır yaşandığı hapishanelere Medrese-i Yusufiye namını vermiş, oralarda sıkıntılardan dolayı yaşanacak tüm olumsuzluklarda söylenen ve söylenebilecek menfi sözleri kendi üstüne aldığını net bir şekilde beyan etmiştir.

Risale-i Nur hizmet tarihinde ve Üstadın hayatında yaşadığı ve üçüncü Medrese-i Yusufiye diye tesmiye ettiği Afyon Hapishanesinde “Ey hapis arkadaşlarım ve din kardeşlerim” hitabıyla o günün şartlarında muhatap olarak mahpusları seçtiği ve özelde kıyamete kadar gelecek Nur Talebelerine hitap eden bir Lahika neşreder. (On Üçüncü Söz/On Dördüncü Şua-11. Mektub/512.sayfa)

Üstadımız Risale-i Nurların neşredildiği ve okunduğu bütün zeminleri hizmet mahalli olarak görmüş ve Medresetüzzehra projesinin mini bir şubesi olarak değerlendirmiştir. Hapishanelere de Medrese-i Yusufiye demesi de bu sebepten olsa gerektir. Öyleyse hapishane şartlarında mahpuslara mahsus mektuplardan, bizler de hizmet mahallimizde kardeşler arasında meydana gelen ve gelecek olan olumsuzluklara dersler çıkarabiliriz. İşte mezkür Lahikasında Üstad Hazretleri, cinayet işleyen ve katlin tarafı olanlar için kalbine ihtar edilen “hem dünya azabından, hem âhiret azabından kurtaracak bir hakikati” beyan ediyor ve tarafların iç dünyalarında yaşadıkları sıkıcı ruh halini şöyle özetliyor: “Birisi birisinin kardeşini veya akrabasını öldürmüş. Bir dakika o hiddet yüzünden milyonlar dakika hem kalbî sıkıntı, hem hapis azabını çeker. Ve maktulün akrabası dahi intikam endişesiyle ve karşısında düşmanını düşünmesiyle hayatının lezzetini ve ömrünün zevkini kaçırır.”

Kur’an’ın beyanıyla gıybet manevi bir katil hükmünde olduğundan, hizmet kahramanlarının miz’aç uyumsuzluğu veya bir kısım sıkıntılardan dolayı aralarında yaşadıkları kırgınlık vesilesiyle yapılan gıybetler düşününce, yukarıda zikredilen Lahikadaki ölçü ve prensipleri günümüze tatbik edebiliriz kanaatindeyim.

Ve Bediüzzaman Lahikanın devamında İslamın “Üç günden fazla bir mü’min diğer bir mü’mine küsmemek” emrini hatırlatıyor ve iki taraf için yaşanan sıkıntılı ruh halinden kurtuluşun tek çaresi olan reçeteyi; “…Kur’ân’ın emrettiği ve hak ve hakikat ve maslahat ve insaniyet ve İslâmiyet iktiza ve teşvik ettikleri olan barışmak ve musalâha etmektir” veciz şekilde ifade ediyor. Uhuvvet Risalesinde de “dostlarına karşı mürüvvetkârâne muaşeret ve düşmanlarına sulhkârâne muamele etmektir” bahsedilen prensip gibi, mektubun devamında “hakikat ve maslahat sulhtur” demekte ve barışmanın maddi ve manevi faidelerini “… bilhassa madem Risale-i Nur dersini dinlemişler, elbette mâbeynlerinde bulunan bütün küsmekleri bırakmaya, hem maslahat ve istirahat-i şahsiye ve umumiye iktiza ediyorlar” ifadeden sonra önemli bir noktaya dikkat çekiyor ve “bir münafık o fitneye vesile olmuşsa” kaydını düştükten sonra “çabuk barışmak elzemdir” diye emrediyor ve eğer barışılırsa “o halde her iki taraf çok kazanırlar ve kardeş gibi olurlar” diyor.

Ayrıca Üstadın şu beyanını da dikkat alarak “Merd, vicdanlı bir mü’min, küçük ve cüz’î bir hata veya menfaatle yüzer zararı ehl-i imana vermez. Eğer hata etse, verse çabuk tevbe etmek lâzımdır” diye verdiği sulh emrini yerine getirmek zamanımızın fedakar, gayretli, hamiyetli ve kahraman Nur Talebelerinin boyunlarının borcudur vesselam…