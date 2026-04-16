Yeni müfredat modeli Modüler Eğitim Sistemi

Risale-i Nur Eğitim Merkezi (REM), yürüttüğü eğitim faaliyetleriyle bir yandan lisans seviyesindeki ders programlarını katılımcılarla buluştururken, “Risale-i Nur öğretim programı” çerçevesinde müfredat çalışmalarına yönelik faaliyetini devam ettiriyor. Bu kapsamda REM modüler eğitim sistemiyle çalışmalarını sürdürüyor.

DİZİ YAZI: RİSALE-İ NUR EĞİTİM MERKEZİ (REM) - 3

ALİ DEMİR - [email protected]

Otuz yıllık tecrübenin daha geniş kitlelere ulaştırılması gayesiyle REM, Türkiye Umumî Meşveret Eğitim Komisyonu (UMEK) kararı ve desteğiyle, köklü ilmî birikimi modern eğitim bilimleriyle harmanlayarak sistemli, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir müfredat modeli ortaya koymak maksadıyla Risale-i Nur modüler eğitim sistemi çalışmalarına başlamıştır. Bu sistem, Risale-i Nur derslerini kazanım odaklı, ölçülebilir ve sürekli gelişime açık hale getirmiştir. 2023 yılında Barla’da gerçekleştirilen çalıştayla modüller hazırlanmaya başlanmış, farklı yerlerde yapılan çalışmalarla zenginleştirilen ve çoğaltılan yeni ders modülleri akademik tetkik sürecinden geçerek REM’in web sitesinde yayımlanmaktadır. (www.risaleinuregitimmerkezi.com.tr)

Modüler Eğitim Sistemi Nedir?

Risale-i Nur, ilim ve fennin hükmettiği asrımızda iman esaslarını aklî delillerle izah ve ispat eden, vahyin insan duygularına cevap veren mesajlarını risaletin gerçekçi prensipleri ve ortak insanî değerleriyle ortaya koyan bir usûl ve muhtevaya sahiptir. Risale-i Nur sadece aklı ikna etmekle kalmamakta, aynı zamanda kalp ve ruhu da doyurmakta, iç dünyamızı sarsan çarpıcı sorulara doyurucu cevaplar sunmaktadır. Risale-i Nur Kur’ân ve sünnetin temel prensipleri dahilinde sosyal ve siyasî hayatla ilgili olarak temel ölçülere işaret etmekte, çağın insanına her açıdan yol göstermektedir.

Böyle kapsamlı bir Kur’ân tefsirinin, başka bir ifadeyle Kur’anî derslerin günümüzde anlaşılması ve ihtiva ettiği mesajlarının hayata geçirilebilmesi onun hayatın içine taşınması ile mümkün olacaktır. Bu noktada günümüzün gelişmiş eğitim, usul ve metotları bize geniş imkanlar sunmaktadır.

Eğitimin, ferdin bizzat yapıp ettikleriyle gerçekleştiği ve hayatı anlamlı bir şekilde yaşamayı gerekli kıldığı, “insanın bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gönderildiği” bilinmektedir. Çok uzun gayretler sonunda ferdin kendi başına ulaşacağı bilgi, beceri ve tutuma daha kısa zamanda ulaşılması için eğitimin planlı bir şekilde yürütülmesi kaçınılmazdır. Ferdin geleceği etkili bir şekilde yaşamasını sağlamaya yönelik faaliyetleri önceden düzenlemek için insanlığın bu konudaki tecrübelerinin birikimi olan eğitim bilimlerinden yararlanarak öğretim programları geliştirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Risale-i Nur bu asrı ve gelecek asırları tenvir eden Kur’ân’ın manevî bir tefsiridir. Ferdin hayatını Risale-i Nur ekseninde yaşaması için de bir programa ihtiyaç vardır. İnsanlığın saadet ve selâmeti için Allah’ın insanlığa bir ikramı olan Risale-i Nur, bir derya gibi bir öğretim programı çerçevesine sığdırılamayacak kadar kapsamlı ve derin bir eserdir. Risale-i Nur’un temel konularını ihtiyaç sahiplerine aktarmayı hedefleyen bu çalışmada, program geliştirme anlayışı olarak “modüler programlama” tercih edilmiştir.

Risale-i Nur Eğitim Merkezi bu klasik medrese geleneğini modern eğitim bilimleriyle birleştirerek özgün bir müfredat modeli geliştirmiştir. Külliyat Bitirme Programı ve modüler eğitim sistemiyle kurum, hem bugünün, hem de geleceğin iman ve eğitim ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedeflemektedir. REM’in çalışmaları, Risale-i Nur’un hakikatlerini daha etkili, planlı ve yaygın bir şekilde yeni nesillere ulaştırma idealinin somut bir adımıdır.

