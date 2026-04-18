"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Gençlere der: “Cehennem var, sarhoşluğu bırak!”

Risale-i Nur'dan
Hem her bir şehir, kendi ahalisine geniş bir hanedir.

Eğer iman-ı ahiret o büyük aile efrâdında hükmetmezse, güzel ahlâkın esasları olan ihlâs, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakârlık, rıza-yı İlâhî, sevab-ı uhrevî yerine garaz, menfaat, sahtekârlık, hodgâmlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi hâller meydan alır. Zâhirî asayiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet manaları hükmeder; o hayat-ı şehriye zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kavîler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlarlar.

Buna kıyasen, memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir millî ailenin hanesidir. Eğer iman-ı ahiret bu geniş hanelerde hükmetse, birden samimî hürmet ve ciddî merhamet ve rüşvetsiz muhabbet ve muâvenet ve hilesiz hizmet ve muaşeret ve riyasız ihsan ve fazilet ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkişafa başlarlar.

Çocuklara der: “Cennet var, haylazlığı bırak.” Kur’ân dersiyle temkin verir.

Gençlere der: “Cehennem var, sarhoşluğu bırak.” Aklı başlarına getirir.

Zalime der: “Şiddetli azap var, tokat yiyeceksin.” Adalete başını eğdirir.

İhtiyarlara der: “Senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve dâimî bir uhrevî saadet ve taze, bâkî bir gençlik seni bekliyorlar. Onları kazanmaya çalış.” Ağlamasını gülmeye çevirir.

Bunlara kıyasen, cüz’î ve küllî her bir taifede hüsn-ü tesirini gösterir, ışıklandırır. Nev-i beşerin hayat-ı içtimaiyesiyle alâkadar olan içtimaiyyun ve ahlâkiyyunların kulakları çınlasın!

İşte iman-ı ahiretin binler faydalarından işaret ettiğimiz beş altı nümunelerine sâirleri kıyas edilse, kat’î anlaşılır ki, iki cihanın ve iki hayatın medâr-ı saadeti yalnız imandır.

Asa-yı Musa, 8. Mesele, s. 55

LUGATÇE:

ahlâkıyyun: ahlâk ilmi ile iştigâl eden âlimler, ahlâkçılar.

efrâd: fertler.

enaniyet: kendini beğenme, bencillik, egoistlik.

hamiyet: din, vatan ve milleti koruma gayreti; kutsal değerlere sahip çıkma duygusu.

hodgâmlık: kendi keyfini düşünmek, bencillik.

hüsn-ü tesir: güzel etki, iyi tesir.

içtimaiyyun: toplum bilimciler, sosyologlar.

kavî: kuvvetli, güçlü.

medâr-ı saadet: mutluluk vesilesi.

muaşeret: birlikte yaşayıp iyi geçinme, adab-ı muaşeret, görgü.

muâvenet: yardım.

riya: iki yüzlülük, gösteriş, samimiyetsizlik.

sevab-ı uhrevî: ahirete ait sevap, ahirete yönelik hayırlı harekette bulunma, karşılığı ahirette verilecek hayırlı iş işleme.

tasannu: yapmacıklık.

uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.

    Ayıplı tasarı geri çekildi

    Reyting baskısı şiddeti büyütüyor

    Mamdani: Savaş için paramız var, fakirler için yok

    Ateşkes yapıldı, işgal sürecek - BM: Gazze ateş altında

    Ahmet Davutoğlu: 23 Nisan kutlamaları iptal edilmeli

    İslam karşıtlarının yıllarca hedefindeki Bendigo Camisi Avustralya'da törenle ibadete açıldı

    Kocaeli'de seyir halindeki araçtan ateş açıldı, mermiler okula isabet etti

    Lübnan'daki ateşkes süresinin sonuna kadar tüm ticari gemilere açık olacak

    Dijital dünyaya yönelik tedbirler arttırılacak

    Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan 411 kişi gözaltına alındı

    Erzincan Üzümlü'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Papa: Bir avuç zorba dünyayı tahrip ediyor

    4 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    Okul saldırılarına siyasetçilerden büyük tepki: Geleceğimiz güvende değil

    Suriye'de savaş kalıntıları patladı: 3 asker vefat etti

    Acil tedbir alınmalı

    Veliler de öğrenciler de tedirgin

    Şiddet, “Beni gör” çığlığıdır

    Sistemin gayesi - Risale-i Nur Eğitim Merkezi (REM) - 4

