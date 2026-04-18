Beşinci makamda Bediüzzaman Mevlidi

2009 senesinden beri Bursa Ulu Cami'de, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri için mevlid programı tertibliyoruz.

Bursa Ulu Cami, malûmunuz beşinci mekândır. Bu makamlar yâni mescidler ve camilerin bulunduğu şehirler; Mekke-i Mükerreme'de Mescid-i Haram, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevî (asm), Kudüs-ü Şerif'te Mescid-i Aksa, Şam-ı Şerif'te Emevî Camii ve Bursa'da Bursa Ulu Cami'dir.

Beşinci makam mescid olarak, her ne kadar başka mekânlar zikredilse de, hususîyeti bakımından, Bursa Ulu Cami bu ünvâna daha lâyıktır. Bir def'a, din-i mübîn-i İslâma altı asır boyunca hizmet eden Osmanlı'nın ilk büyük başşehri Bursa ve Osmanlı'nın burada yaptırdığı ilk büyük cami de Bursa Ulu Cami'dir. Ayrıca mânevî olan bir rivayete göre, Hızır'ın (as) her gün bir vakit namazını burada, "vav" harfinin önünde kıldığı rivâyet edilir. Ondandır ki, vav harfine insanlar el süre, süre tahrib etmeye başlayınca, cam muhafaza altına alınmıştır.

Evet, böyle uzun bir girizgâhtan sonra, esas mevzuumuz Bursa Ulu Cami Bediüzzaman Mevlidine avdet edecek olursak, bu mevlidlerin ilki; Van ve Urfa'da, Üstadın vefatından sonra, cemaatin ittifak, ittihad, irtibat ve muhabbetini temin etmek için yapılmıştır. Ben ilk def'a 1973 senesinde Urfa mevlidine iştirak ettim. Ondan sonra, Üstadın yaşadığı beldelerde yapılan Van, Isparta gibi mevlidlerde bulundum. Bir müddet Ankara’da Kocatepe Camii’nde mevlid yapıldı ise de 28 Şubat'çılar tarafından akamete uğratıldı. Dindarlardan teşekkül eden bir hükümetin iş başında bulunması bu işi kolaylaştırır dedik, ama maalesef, onlar da, birtakım bahanelerle Kocatepe Mevlidine müsaade etmiyor. Ve min'el garâib...

Girişte de söylediğimiz gibi, bizim Bursa mevlidimiz, on yedi senedir (pandemi zamanı hariç) devam ediyor şükür.

Öğle namazını Ulu Cami'de kılıp, avluda, kardeşlerimizle kucaklaşmak, muhabbet ve musahabe etmek istiyorsanız, haydi buyurun, 19 Nisan 2026 Pazar günü, öğle namazını müteâkiben eda edeceğimiz Bursa Ulu Cami Bediüzzaman Mevlidine...