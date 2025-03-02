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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Ahirzamanın yangınından kurtaracaklarımız

Ali FERŞADOĞLU
02 Mart 2025, Pazar
●Güya kendini hak ve hürriyete adadı, yazık, uyguladı şiddetli istibdadı; kâğıt üstünde kaldı hakikatin adı!

● “Kediler nankör!” dediler; oysa “Ya Rahîm, ya Rahîm!” diye Mün‘im-i Hakikî’yi zikredip taamı yediler!

●Soru çalmak hırsızlıktır! Mülâkatlarla liyakatleri çalmak; enflasyon, vergi kaçırmak; hırsızlara göz yummak da “nitelikli hırsızlıktır!”

●Kurtulursak eğer menfaatçi siyasetçilerden, müstebit idarecilerden, sahte doktorlardan, yarım hocalardan, çakma şeyhlerden, hacılardan; kurtuluruz sancılardan, ağrılardan, acılardan!..

●İlmiyle âmil olmayan müstebit sû-i âlim, zır echel’dir hem de katmerli zâlim!..

● “Ekonomi iyidir, hem emekli hem dar gelirli rahattır!” diyor yandaş, ne alâk, ne alâka!

●Zındıka şüphe vurdu, bayıldım; Risale-i Nur sille-i delil vurdu, vallahi bayıldım; ayıldım!

●Hayâ kuraklığı var, âr yağmıyor, mâ yağmıyor, kar yağmıyor, başımıza kâr yağmıyor, nur yağmıyor, kurumuş dimağlar şuur yağmıyor, hazar, yağmıyor, huzur yağmıyor!

●İslâm’da aslolan refahtır. İnsanca, Müslümanca yaşamaktır!

●Nevâfili hımâr et; sevap fabrikaları, sadaka-i câriyeleri imar et; hayvanatı tımar et!

●Tâc’ın önünde iki büklüm eğilip büzülüp zillete düşeceğine, açın önünde eğil ve baştacı ol!

●Derin sosyal, ahlâkî tesirleri olan enflasyon; işimizi, aşımızı, ekmeğimizi, değerlerimizi ve başımızı yemeye devam ediyor! Her gün soframızdan çalıp çalıp kudretli kudûretlilere veriyor!

●Âdil misiniz, yoksa masumlara zulmeden veya zulmedenleri seyredenlerden misiniz?

●Sahte doktor, sahte hoca hem cüce hem acı; dürüstleri hem yüce hem başımızın tâcı!..

●Boyun eğmez asla yalnız Hak için rükû ve secdeye giden başlar! Zira tüm varlıkların çektiği Besmele’yi Besmelesine katıp başlar, akıbet hayra varır bütün işler!

●Bir ağaç olan şahs-ı manevîden beslenen yaprak yeşil kalır, dallarda tutunur. Kopan önce solar, sonra kurur, sonra savrulur, sonra çürür gider!

●Âhirzamanın yangınında ilk kurtaracaklarımız: İman, ahlâk, ilim, güzel hasletlerimiz ve çocuklarımız!..

●Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâ, Japonya’da oldu siftahı!

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