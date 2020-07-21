"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

Aile ve toplumu çökerten sözleşme

Ali FERŞADOĞLU
21 Temmuz 2020, Salı 12:11
Aile çatırdıyor. Toplum hızlı bir çöküşe gidiyor. Bunu hızlandıran iki sebep de var. Birisi “Zina yasası” olarak bilinen ‘evlilik dışı’ ilişkilerin suç olmaktan çıkarılması. (12.10.2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlatarak yürürlüğe konmuş.)

İkincisi, İstanbul Sözleşmesi.

Aklı başında her feraset sahibinin görüşü şudur: “Zinayı suç olmaktan çıkaran kanun ve İstanbul Sözleşmesi derhal iptal edilmelidir.”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve 6284 sayılı sözde Aileyi Koruma Kanunu gibi maddeleri içerisinde barındıran “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dayalı Avrupa Konseyi Sözleşmesi” senelerce önce kabul edilmişti.

Halbuki, Macaristan’ın toplum yapısına uymadığı gerekçesiyle parlamentoda reddettiği, Rusya ve Ermenistan gibi ülkelerin bazı maddelere şerh koyarak imzaladığı İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye hükümeti tarafından şerhsiz olarak kabul edilmişti. Böylece, “Bu sözleşmeye maalesef ilk imza atan ve ilk olarak kabul eden ülke olduk!”

İktidarı destekleyen muhafazakâr çevrelerin bile tenkit ettiği bu sözleşmenin dehşetli sonuçları şöyle dile getiriliyor:

- Kadın cinayetlerinde patlama yaşanıyor.

- Bu sözleşmeye dayandırılarak çıkarılan ve kadının beyanını esas sayan 6248 sayılı kanunla binlerce erkek evden uzaklaştırıldı.

- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında ise cinsiyetsiz bir toplum inşa edilmeye çalışılıyor.

- Sözleşme, kadını ve aileyi korumadığı gibi aile yapısını bozdu, bozmaya devam ediyor.

- Aile reisi olarak bilinen babanın rolünün hiçe sayılmasına sebep oldu.

- Gençler artık evlenmek istemiyor, evlenme yaşı çok yükseldi. 

- “İstanbul Sözleşmesi, aile yapımızı bertaraf etmek için çıkarılmıştır.

- Bu sözleşme ile maalesef birçok değişiklikler oldu. İstanbul Sözleşmesi din, aile ve ahlâk düşmanı bir sözleşmedir. 

- Sözleşmeden sonra kadına şiddet daha da arttı. Aile yuvalarının kurulmasını zorlaştırdı.

- Bu kanunda şiddetin tanımı belli değildir. Burada muğlak bir şiddet ifadesi var. Bir kadın eşinden para istese ve erkek müsait olmadığını, yanında para olmadığını söylese bu bile ekonomik şiddet olarak geçiyor. Ya da erkek ters bir lâf etse hemen psikolojik şiddet olarak geçiyor. 

Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Koronavirüse yakalanan doktor kendi kendini tedavi etti

    YÖK'ten kontenjan açıklaması

    Sabiha Gökçen Havalimanı'na test merkezi kuruldu

    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

    10 yaşından büyük çocuklar için virüs uyarısı

    Rusya Savunma Bakanlığı: Koronavirüs aşısı hazır

    Sosyal medya düzenlemesi hazır

    DSÖ'den aşı açıklaması

    Esad rejimi sivillere saldırdı: 2 ölü

    Azerbaycan Ermenistan'a ait 2 İHA düşürdü

    Dolar güne 6.85'le başladı

    Cami Ayasofya’ya Hıristiyan desteği

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    'Salgın yönetimi kontrolden çıktı'

    Gelecek kaygısı stresi arttırıyor

    Nasıl çözeceğiz bu sorunu?

    2. yargı paketi teklifi bu hafta görüşülecek

    İş ilânları ve istihdam yarı yarıya düştü

    Gazeteler okurlarının yarısını kaybetti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim kararını iktidara bırakmayın
    Cevher İLHAN

    “Darbe teşebbüsü’ bile bile neden önlenmedi?”
    Genel

    Cami Ayasofya’ya Hıristiyan desteği
    Osman ZENGİN

    Başı örtülü tesettürsüzler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Buna deymiş, buna deymemiş!
    Muzaffer KARAHİSAR

    ''Nurs Köyü'ne Hoş Geldiniz''
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Son yıllarda neler değişti?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Padişah’a bombalı sûikast

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.