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19 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Bediüzzaman’a göre “küresel büyücüler”

Ali FERŞADOĞLU
19 Ağustos 2020, Çarşamba
Uzmanların tesbitiyle illüzyon/sihir/büyü: Kişilere, objelere, meselelere, olaylara farklı açılardan bakılmaz, tek yönlü bakılırsa, illüzyona, yanılgıya ve göz bağlanmasına maruz kalınabilir.

“Küresel büyücülerin/sihirbazlar”, medyayı, onların da ferd, aile ve toplumları ve bilhassa siyasetçileri sihirleyip farklı mecralara yönelttiklerini teşhis ve deşifre eder Bediüzzaman Şuâlar isimli eserinde. 

Felâk Sûresi’ni, günümüze bakan veçhesiyle tefsir ederken, “Enneffaseti fil’ukedi/ düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden” âyetinden, “sihirbazların, küresel büyücülerin” medya vasıtasıyla sübliminal telkinle, nasıl sihir- lediklerine dikkat çeker.  

Mübalâğa ile tekrarlanan yalan, uydurma haberlerle beyin yıkama ve iğdiş etme faaliyeti sürdürürler. 

“Maddî ve mânevî şerlerini, siyasî diplomatların, radyo diliyle herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle ve mukadderat-ı beşerin düğme ve ukdelerine gizli plânlarını telkin etmeleriyle bin senelik medeniyet terakkiyatını vahşiyâne mahveden şerlerin…” (Bediüzzaman, Şuâlar, s. 243.) 

İnsanlar TV, internet, sosyal medya karşısında adeta büyülenir. Başta okul kitapları, kitle iletişim vasıtaları materyalizmin vs.’nin hezeyanlarıyla dolu ve onları her tarafa yayıp zihinleri bulandırıyor, büyülüyorlar! 

Müslümanlar, siyasî boğuşmalarla meşgul edilirken bilhassa yeni nesiller zehirleniyor:  

“Bu zamanda merakla radyo vasıtasıyla ciddî alâkadarâne küre-i arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar, dikkat edenler, maddî ve manevî pek çok zararları vardır. Ya aklını dağıtır, manevî bir divane olur; ya kalbini dağıtır manevî bir dinsiz olur; ya fikrini dağıtır, manevî bir ecnebî olur.” (Bediüzzaman, Beyanat ve Tenvirler, s. 177) 

Kalp, iman ve duygu mahallidir. Manaların çıkış noktasıdır. Kalp Allah’ı anmaktan mutmain olur, huzur bulur. Medyatik ve diplomatik sihirbazlar, yalan haber, program ve reklâmlarla öylesine propaganda ederler ki, kalp Allah’ı zikirden uzaklaşıyor.

Medyatik, felsefik ve siyasî sihirbazlardan kurtulmanın yolu, her şeye; iman, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye hakikatleri penceresinden bakmaktır. Yani, Risale-i Nur’u çokça okuyup, müzakere ve mütalâa etmektir.

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