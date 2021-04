Bediüzzaman kâinatın ‘canlı’ olduğunu yazmış

Suyun; can/rûh, duygu sahibi olduğunu; olumlu veya olumsuz yaklaşımımıza göre tepki verdiğini hiç düşünmüş müydük? İnanılır gibi değil, ama, gerçek bu!

Japon ilim adamı Prof. Dr. Masaru Emoto, suyun duyguları algılayan kristallerden müteşekkil; çevresindeki pozitif ve negatif bilgileri alıp tepki veren canlı madde olduğunu keşfetti. 1 Acaba sadece su mu tepki verir? Prof. Emoto’nun buluşu, Bediüzzaman’ın onlarca sene önce; “Asıl hayata mazhar olan ise âhiret yurdudur” 2 âyetine dayanarak, “Küremiz / dünyamız hayvana benziyor, hayat eseri gösteriyor” 3 şeklindeki keşfiyle örtüşüyor.

1918 yılında yazılan, eserinde: “Küremiz hayvana benziyor, âsâr-ı hayat gösteriyor. Acaba yumurta kadar küçülse, bir nevi hayvan olmayacak mıdır? Veya bir mikrop küremiz kadar büyüse, ona benzemeyecek midir? Hayatı varsa, ruhu da vardır. Âlem, insan kadar küçülse, yıldızları zerrat ve cevâhir-i ferdiye hükmüne geçse, o da bir hayvan-ı zîşuur olmayacak mıdır? Allah’ın böyle çok hayvanları var” der.

Yâni, her şey, tek ve sonsuz güce dayanıyor. Çünkü, her şeyde aynı kanun hâkim. Hâlık-ı Rahîm, bir kuşun tüylü elbisesini hangi kanunla değiştiriyor, tazelendiriyorsa aynı kanunla, her sene dünyanın elbisesini yeniler. Hem o aynı kanunla, her asırda dünyanın şeklini değiştirir. Hem hangi kanunla atomu tahrik ederse, aynı kanunla dünyayı döndürüyor. Ve o kanunla âlemleri böyle çeviriyor ve güneş sistemini gezdiriyor.

Atomdan yıldızlara, canlı, cansız her şey tek mühür, tek imza taşıyor. Çünkü O, bir şeyden her şey, herşeyi de bir şey yapıyor. Demek dağlar, taşlar, hayvanlar, her şey, anlar, tepki verir.

Âyete göre, isyan ve zulümlere de omuz silkerek tepki veren dünyamız da anlar, konuşur! 4 Denizin dibindeki balıklar dahi, günahkâr ve zalimlerden şikâyet ediyorlar ki; onların yüzünden yağmur kesilir, hattâ “Bizim nafakamız azalır” derler. 5

TAZİYE: Üstad Hazretlerinin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu’na Cenab-ı Hak’tan rahmet niyaz ederim. Kabri pürnur, mekânı Cennet olsun.

Dipnotlar:

1- Prof. Dr. Masaru Emoto, Su Kristalleri. 2- Ankebut Sûresi, 64. 3- Sünûhat, s. 24. 4- Kur’ân, Zilzâl, 5. 5-Terğup ve Terhib, 1:281.