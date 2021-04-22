"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Bediüzzaman kâinatın ‘canlı’ olduğunu yazmış

Ali FERŞADOĞLU
22 Nisan 2021, Perşembe
Suyun; can/rûh, duygu sahibi olduğunu; olumlu veya olumsuz yaklaşımımıza göre tepki verdiğini hiç düşünmüş müydük? İnanılır gibi değil, ama, gerçek bu!

Japon ilim adamı Prof. Dr. Masaru Emoto, suyun duyguları algılayan kristallerden müteşekkil; çevresindeki pozitif ve negatif bilgileri alıp tepki veren canlı madde olduğunu keşfetti. 1 Acaba sadece su mu tepki verir? Prof. Emoto’nun buluşu, Bediüzzaman’ın onlarca sene önce; “Asıl hayata mazhar olan ise âhiret yurdudur” 2 âyetine dayanarak, “Küremiz / dünyamız hayvana benziyor, hayat eseri gösteriyor” 3 şeklindeki keşfiyle örtüşüyor.  

1918 yılında yazılan, eserinde: “Küremiz hayvana benziyor, âsâr-ı hayat gösteriyor. Acaba yumurta kadar küçülse, bir nevi hayvan olmayacak mıdır? Veya bir mikrop küremiz kadar büyüse, ona benzemeyecek midir? Hayatı varsa, ruhu da vardır. Âlem, insan kadar küçülse, yıldızları zerrat ve cevâhir-i ferdiye hükmüne geçse, o da bir hayvan-ı zîşuur olmayacak mıdır? Allah’ın böyle çok hayvanları var” der.

Yâni, her şey, tek ve sonsuz güce dayanıyor. Çünkü, her şeyde aynı kanun hâkim. Hâlık-ı Rahîm, bir kuşun tüylü elbisesini hangi kanunla değiştiriyor, tazelendiriyorsa aynı kanunla, her sene dünyanın elbisesini yeniler. Hem o aynı kanunla, her asırda dünyanın şeklini değiştirir. Hem hangi kanunla atomu tahrik ederse, aynı kanunla dünyayı döndürüyor. Ve o kanunla âlemleri böyle çeviriyor ve güneş sistemini gezdiriyor.  

Atomdan yıldızlara, canlı, cansız her şey tek mühür, tek imza taşıyor. Çünkü O, bir şeyden her şey, herşeyi de bir şey yapıyor. Demek dağlar, taşlar, hayvanlar, her şey, anlar, tepki verir.  

Âyete göre, isyan ve zulümlere de omuz silkerek tepki veren dünyamız da anlar, konuşur! 4 Denizin dibindeki balıklar dahi, günahkâr ve zalimlerden şikâyet ediyorlar ki; onların yüzünden yağmur kesilir, hattâ “Bizim nafakamız azalır” derler. 5 

TAZİYE: Üstad Hazretlerinin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu’na Cenab-ı Hak’tan rahmet niyaz ederim. Kabri pürnur, mekânı Cennet olsun.

Dipnotlar: 

1- Prof. Dr. Masaru Emoto, Su Kristalleri. 2- Ankebut Sûresi, 64. 3- Sünûhat, s. 24. 4- Kur’ân, Zilzâl, 5. 5-Terğup ve Terhib, 1:281.

Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yazık ettiniz bu ülkeye

    Kayıplar ülkesi olduk

    Basın kartı keyfîliğini yargıya taşıdık

    Taha Akgül 8. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı

    Dünya genelinde son 24 saat

    Haftanın maçı beraberlikle sonuçlandı

    Türkiye'de son 24 saatte 362 kişi öldü

    Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı ediyor

    Almanya askerlerini Afganistan’dan çekmek istiyor

    Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    Almanya Anayasa Mahkemesinden 'AB kurtarma fonuna' yeşil ışık

    Ruhani'den 'nükleer anlaşma' açıklaması

    'Sınavların ertelenmesi gerekirse derhal yaparız'

    Myanmar'da darbe karşıtlarından 'mavi tişört' eylemi

    İsrail’de hayat normale dönmeye başladı

    Çavuşoğlu'ndan 'S-400' açıklaması

    Kabinede 3 Bakanlıkta yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

    Çin insanlığa karşı suç işliyor

    İflas itirafı

    OHAL Komisyonu kapatılsın

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    On dokuz ile şifrelenmiş bir virüs
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gri pasaport skandalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İki güzel haber
    Ahmet BATTAL

    İstifa özürlü demorkasamız
    Cevher İLHAN

    Ege’de de kaybettiriyorlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ahlâkî çürümeye karşı mânevî seferberlik
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman kâinatın ‘canlı’ olduğunu yazmış
    Cenk ÇALIK

    En iyi diyet: Oruç

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.