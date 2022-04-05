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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Biraz da Müslümanlar için çalışsanız!

Ali FERŞADOĞLU
05 Nisan 2022, Salı
Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arabuluculuk rolünden dolayı teşekkür ederek, ‘’Erdoğan dışında bu kadar çok kişisel zaman ve çaba ayırmaya istekli liderler olduğuna inanmıyorum’’ değerlendirmesinde bulundu.

İktidar kendisine bağladığı medya, sivil görünümlü kuruluşlar ve tüm devlet gücüyle gayr-i müslim Rusya-Ukrayna arasındaki barışa çalışması tebrike şayan. Zira, İslâmın dış politikası “barış, uhuvvet, tesanüd/dayanışma ve yardım” üzerine müesses. Barış, Selam’a dayanır. (Haşr Sûresi: 23.)

“Aslâh tarik musalâhadır” der. (Divan-ı Harb-i Örfî, s. 37.) Yalnız Müslümanlar arasında değil, kullar, insanlar hakkında en uygun, en faydalı, en iyi en “aslah/en emin yol musalahadır”, barıştır. “Savaş, işgal ve şiddete” dayalı dış politika; vahşi kapitalizmin, müstebit Kemalizmin uygulamasıdır. “Bin mâsum çoluk, çocuk, ihtiyar, hasta bulunan bir yerde, bir iki düşman askeri bulunmak bahanesiyle bombalarla onları mahvetmek ve tabakât-ı beşer cereyanları içinde, burjuvaların en dehşetli müstebitleri ve sosyalistlerin ve bolşeviklerin en müfritleri olan anarşistlerle ittifak etmek ve binler, milyonlar mâsumların kanlarını heder etmek ve bütün insanlara zarar olan bu harbi idâme ve sulhü reddetmektir.” (Kastamonu Lahikası, s. 154.) 

Ve vicdanların almadığı şu: İktidar her şeyiyle gayr-i müslimler arasındaki barışa çalışırken, niçin Filistin, Irak, Suriye, Libya, Mısır, Doğu Türkistan ve sair İslam ülkelerindeki işgal ve savaşı beylik birkaç söz ve hamasi nutuklarla geçiştiriyor?! Gayretinin onda birisini harcasa çok şey hallolmaz mıydı? Ümitvar olalım ki, hem İslam alemi hem de dünyadaki genel barış yine iman hakikatlerinin barış güneşiyle gelecektir: “Evet, bakınız, zaman hatt-ı müstakim üzerine hareket etmiyor ki, mebde ve müntehâsı birbirinden uzaklaşsın. Belki küre-i arzın hareketi gibi bir daire içinde dönüyor. Bazan terakki içinde yaz ve bahar mevsimi gösterir. Bazan tedennî içinde kış ve fırtına mevsimini gösterir. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi, nev-i beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacak inşaallah. Hakikat-i İslâmiyenin güneşiyle, sulh-u umumî dairesinde hakikî medeniyeti görmeyi rahmet-i İlâhiyeden bekleyebilirsiniz. (Hutbe-i Şamiye, s. 43.)

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