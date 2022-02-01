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1 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

Bol sevaplı mevsim: Üç Aylar

Ali FERŞADOĞLU
01 Şubat 2022, Salı
Mübarek Üç Aylar manevî ticarette en bereketli, kazançlı ve sevaplı mevsim.

Yapacağımız hizmetler, ibadetler ve hayırların sevabı da bire bin. Allah katında çok daha makbul olduğu, “Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır” (Kadir Sûresi, 97: 3) âyeti de açıkça ifade eder. Bu mevsim ve Cuma günü ve geceleri diğer gün ve gecelerden daha faziletli ve sevaplı. 

Mübarek gün ve gecelerin kudsîyeti nereden geliyor? Peygamberimiz (asm) anne rahmine Regaib Gecesi’nde düşmüş, Mevlid Gecesi’nde dünyaya gelmiş. Mi’rac Gecesi’nde Yüce Allah’ın mülk ve melekûtunu gezmiş, “Cemalullah” ile müşerref olmuş. Berat Gecesi’nde Allah’ın af ve rahmeti coşar, her türlü hikmetli işleri tesbit edilir. Kur’ân, Ramazan ayı, Kadir Gecesi dünya semasına indirilerek Nâmus-u Ekber Cibrîl-i Emine teslim edilmiş. Ve oruç emredilmiş, Kur’ân’ı okuyup anlamaya yönlendirilmiştir.  

Peygamberimiz (asm) “Receb Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” (Camiü’s-Sağir, 5: 18) buyurarak bu ayların değerine dikkatimizi çeker. Mübarek aylar ve geceler yalnız mü’minlerin değil, “Kâinatın hürmet ettiği geceler.” (Emirdağ Lâhikası, 1: 40) Bediüzzaman, “Pek çok uh- revî faideleri kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri” (Şuâlar, 416) diye vasıflandırır. Baştan sona Esma-i Hüsna ile örülmüş ve tefekkür hazinesi olan “Risale-i Nur’la iştigal, hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat-i Kur’ân mânâları”na (Barla Lâhikası, s. 530) ulaştırır. Bu mübarek aylarda verim ne kadar? 

Ekilen bir mısır tanesinden bazen 1000, üç koçan verenden 3000 tane alınıyorsa bu mübarek indirimli sevap satışlarının yapıldığı rahmet ayı tarlasında “Kur’ân-ı Hakim’in her harfinin yalnız kıraatinde 10, 100, 1000 ve binler ve eyyam-ı mübarekede 30.000 bine kadar sevab-ı uhrevî ve meyve-i Cennet verir.” (İşaratü’l-İ’caz, s. 11) Normal zamanlarda okunan Kur’ân’ın her harfine on sevap yazılırken Receb ayında bire yüz yazılır. Şaban ayında üç yüzden geçer. Ramazanda ise bine çıkar. Cuma gecelerinde binleri bulur, Kadir Gecesi’nde otuz bine ulaşır. Diğer salih amellere kıyas ettiğimizde Üç Ayların uhrevî ticareti ne büyük, değerli bir fırsatı olduğu apaçık anlaşılır.  

İbadet, evrad, duâ, tövbe-i istiğfarın yanında, “helâlleşmek, barışmak, dost ve akraba ziyareti ve muhabbet” hazineleri hiç kaçırılır mı?  

TEBRİK: Mübarek Üç Aylar’ınızı ve Regaib Kandili’nizi tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.

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