"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

Bu nasıl insanlık?

Ali FERŞADOĞLU
03 Eylül 2021, Cuma
Bu nasıl insan ki, hemcinslerini kıtır kıtır kesiyor, bombalıyor! Allah Allah, bu nasıl kardeşlik?

Müslümanları biribirine düşüren ifsat komitelerine, İslâm düşmanlarına “Bismillahi Allahuekber!” deyip milyarlarca lira ödüyor, kurşun alıyor, bomba alıyor, kardeşinin başına boca ediyor!

Bu nasıl kardeşlik ki, çoluk-çocuk, bebek, yaşlı, hasta masum-tekrar vurguluyorum masum- kardeşlerinin malına, mülküne, hürriyetine el koyuyor, inim inim inletiyor! “Allah Allah, bu nasıl kardeşlik!”   

Artık “siyasî atraksiyonlar”, “menfaat üzerine dönen canavar siyaset”; birlik-beraberliğe değil, kavga, ayrışma, bölünme, parçalanma ve canavarlaşmaya sebep olduğu anlaşılmadı mı?  

Artık siyasî gevezelikleri bir kenara bırakıp Bediüzzaman’n günümüze taşıdığı Kur’ân ve Asr-ı Saadet modeli kardeşliği, “Mü’minler kardeştir!” hakikatini, “uhuvvet, ihlâs ve muhabbet” projesini, “Uhuvvet Risalesi’ni”, okuyup, özümseyip hayata geçirmeli değil miyiz?  

“Bu asırda, din ve İslâmiyet düşmanları, evvelâ imânın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak plânını, programlarının birinci maddesine…” koymamışlar mıdır? (Sözler, Konferans, Sayfa 704)

Halbuki, mü’minler kardeştir: “İnnemel muminune ihvetun/Mü’minler kardeştirler; (Hucurât Sûresi, 10)  

Âyetin devamında bize bir vazife yüklenmiştir: “Siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki, rahmete erişesiniz.” Şu halde bu vazifeyi yapmak sana farzdır! 

Irak’a, Suriye’ye, Şam’a, silâh değil, bomba değil, kurşun değil, fitne-fesat değil; Uhuvvet Risalesi, İhlâs Risaleleri, Hutbe-i Şamiye göndermeli! Para-pul istemez, zarf istemez, polis istemez, kuvvet istemez, asker istemez, top-tüfek, tank istemez! 

Ey mü’min kardeşler! Kur’ân tefsiri Risale-i Nur’u, bilhassa “İhlâs ve Uhuvvet Risalelerini” okumalı, özümsemeli, benimsemeli iman, ahlâk, insan hak ve hürriyetleri, adalet, meşrûtiyet / demokrasi mücadelesine destek vermeli değil miyiz? Bunu yapmazsak meali şöyle olan âyetteki gibi mi demek istiyoruz acaba? 

“Ey Musa, onlar orada oldukça biz asla oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturacağız, demişlerdi.” (Maide Sûresi, 24)  

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Marmara'ya sağanak yağış uyarısı

    Borçlanarak büyüdük

    Müsilaj tehlikesi geçti mi?

    'Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir'

    Türkiye'de son 24 saatte 283 kişi vefat etti

    Ağaçlandırma kampanyalarına dikkat

    Yargıdaki iktidar vesayeti kalkmalı

    AB, “Afganistan hezimeti”ni konuşuyor

    Yeni tedbirler gündemde

    Afetler beş katına çıktı

    ‘Elverişli konut’ artık lüks

    Göçmen merkezleri tam kapasite dolu

    Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarında son durum?

    'Böyle bir teklifi kabul etmeyeceğimizi başından beri söylüyoruz'

    Baraj düşüyor, muhalefet temkinli

    Biden, Bennett’e istediğini vermedi

    Eryazğan: Bakanlık kamuoyunu yanıltıyor

    Lâfla peynir gemisi yürümez

    Adalet binalarda değil, vicdanlarda tecellî eder

    ABD'deki 'Caldor' yangını kontrol altına alınamıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim süreci ve muhalefet
    Faruk ÇAKIR

    Hukuku hatırlamak
    Ahmet BATTAL

    Bu dosyalar hangi Yüce Divana?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu nasıl insanlık?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Sağdakileri namaza, soldakileri İslâm’a dâvet...
    Şükrü BULUT

    Korona muamması nereye?
    İbrahim ERSOYLU

    Dindar kimlikli siyaset ve Kemalizm
    Süleyman KÖSMENE

    Kalbi mühürlenen kul dönüş yapabilir mi?
    Mine Arslan

    Beyaz dutun meyvesi Gençlik Rehberi...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.