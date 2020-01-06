"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Çağın şartları tasavvuf ve Risale-i Nur

Ali FERŞADOĞLU
06 Ocak 2020, Pazartesi
Eski zamanda dervişler, şeyhler, müridler “tasavvuf ve tarikat” metodlarıyla çilehâne-uzlethâne, mağara gibi sakin mekânlar seçerek; İlâhî zikirle meşgul olup kalb ve lâtifelerini işleterek, dâima Cenâb-ı Hakk’ın huzûrunda olur; tam bir huzûr ve mutluluk elde ederlerdi.

Ancak, günümüzün ağır şartları, zamanın elverişsizliği bu metodu imkânsızlaştırmadıysa da fevkalâde zorlaştırmıştır. 

Bediüzzaman; günümüz şartlarında; tarikat berzahına girmeden zahirden hakikate geçişi; feyz almanın kısa ve güvenli yolununu” 1 açarak bu açmazımızı halletmiş. 

Şöyle ki: İçinde yaşadığımız dünya Cennetine çevirebileceğimiz evimiz, sokağımız, caddemizi; çalıştığımız bağımız-bahçemiz, fabrika ve iş yerimizi; bindiğimiz ulaşım vasıtalarını; havasını doya doya soluduğumuz kırları; sofralarımızı “modern çilehâne ve uzlethâneye” dönüştürmüş. Her şeyin üstündeki Allah’ın kudret damgasını; terbiye mührünü ve kaleminin nakışlarını görmekle, doğrudan doğruya her şeyden O’nun nûruna karşı bir pencere açıp, O’nun birliğine ve her şeyin O’nun kudret elinden çıktığına ve İlâhlığında ve Rubûbuyetinde (her şeyi terbiye etmesinde) ve mülkünde hiçbir şekilde, hiçbir ortağı, yardımcısı, olmadığını görür gibi kesin bir bilgiyle tasdik edip imân getirmektir. 2 

Bediüzzaman’ın getirdiği diğer bir yenilik de; tasavvufî hakikatleri ve 12 büyük (ana) tarikatın özelliklerini Risâle-i Nur’da toplamış olmasıdır. Müridlerin tekye’de aradıklarını Risâle-i Nur’da bulabilmeleri mümkün.

Risâle-i Nur, ibâdet yerinde ilim içinde, hakikata bir yol açmış. Sülük ve evrad yerinde mantıkî bürhanlarla ilmî hüccetler içinde, hakikatü’l-hakaika/gerçekler gerçeğine bir yol açmıştır. 3 

Bediüzzaman, iman-ı billah, marifetullah, muhabbetullah, zikir, ihlâs, tefekkür, seyr ü sülük, irşad, muhabbet, aşk, tarikat, tasavvuf, ilham, keramet, vera, gayb, vecd, istiğrak, vahdet-i vücud, yakaza, bast-ı zaman, tayy-ı mekân gibi tasavvuf literatüründe geçen bütün mefhumları, kelimeleri kullanır ve hakikatlerini açıklar.

Mükâşefe, müşahede, makam, kurb, vüsul, fenâ, beka, sekr, vecd, muhabbet, sehv, kabz, ihsan gibi temel mefhumları bilmeden ve bunlardan geçen uzun bir eğitim ve terbiye yolundan geçmeden mutasavvıflaşmaya, olgunlaşmaya, insan-ı kâmil makamına ulaşmanın imkânsızlığına dikkat çeker.

Dolayısıyla îmân-ı tahkîkî ilimleri, başka ilimlere ve mârifetlere benzemez, akıldan başka çok letâif-i insâniyenin de kuvvet ve nurlarıdır. 4 

Risale-i Nur, uzun yolu gitmiyor: Vird ve tesbihi Esma ile yapıyor. Bizzat eserden müessire geçiyor.

Acz, fakr, şefkat ve tefekkür gibi dört adımda hakikate ulaştırıyor.

Âyet’ül-Kübra’da “seyr ü sulük”un metotlarını gösterir ve tarikatte 18 mertebe olan seyr-i sük’u, 33 mertebeye çıkarır.

Dipnotlar:

1- İşârâtü’l-İ’câz, s. 33-34. 2- Sözler, s. 263. 3- Emirdağ Lâhikası, s. 80. 4-Sikke-i Tasdîk-i Gaybî, s. 143.

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Başörtüsü yasağı devam edemez

    Halkın yarısı hayır diyor

    Eyüp Sultan’ın izinde Medine’den İstanbul’a

    Çevre bilinci düşünülüyorsa plastik poşetler kalksın

    Demokratlar birlik olsun

    Çiftçiye verilen söz tutulmadı

    ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılmasına karar verildi

    ABD-İran gerginliğine ilişkin Erdoğan'dan açıklama

    İran: Askeri karşılık verilecek

    Ortadoğu diken üstünde!

    Sarıkamış Şehitleri dualarla yadediliyor...

    Mersin'e 'kırmızı kod'lu uyarı!

    Şehit Fethi Sekin kabri başında dualarla hatırlandı

    İngiltere: ABD'yi anlıyoruz

    İşte Türkiye genelinde en çok kullanılan isimler

    'Barış düşmanı Hafter güçlerinin saldırısını şiddetle kınıyoruz'

    Sahil Güvenlik botu ile düzensiz göçmenleri taşıyan bot çarpıştı

    Sorunlar diplomasi ile çözülmeli

    Dünya bir savaşı daha kaldıramaz

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Adaleti beklerken ocaklar sönüyor!
    Genel

    Başörtüsü yasağı devam edemez
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Boş ver’ diyorlar da, kolay mı?
    Şükrü BULUT

    Türkiye Müslüman cemaatleri ve neoliberal tuzaklar…
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsrail’e yarayan nâhoş gelişmeler
    Genel

    Halkın yarısı hayır diyor
    Misbah ERATİLLA

    Ceylan Çalışkan’ın dünya penceresi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kâinata iman gözlüğüyle bakmak
    Mehmet KARA

    DP’nin kuruluşu ve “yanlış benzetme”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.